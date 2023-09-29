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المدنية تقضي بصحة ونفاذ عقد شراء شقة.. بعد إخراجها من ((تفليسة)) المطور

9/29/2023 7:14:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بصحة‭ ‬ونفاذ‭ ‬عقد‭ ‬شراء‭ ‬بحريني‭ ‬شقة‭ ‬اشتراها‭ ‬من‭ ‬مطور‭ ‬عقاري‭ ‬بمبلغ‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ورفض‭ ‬صاحب‭ ‬العقار‭ ‬تسجيلها‭ ‬باسمه،‭ ‬بسبب‭ ‬إعلان‭ ‬إفلاس‭ ‬المطور‭ ‬وصدور‭ ‬حكم‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬شركته‭ ‬ومغادرته‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بصحة‭ ‬ونفاذ‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬وألزمت‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬إصدار‭ ‬وثيقة‭ ‬تسجيل‭ ‬له،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬صاحب‭ ‬الشقة‭ ‬وتثبت‭ ‬دفعه‭ ‬المبلغ‭ ‬للمطور‭ ‬العقاري‭ ‬تخرج‭ ‬معه‭ ‬تلك‭ ‬الشقة‭ ‬من‭ ‬أعيان‭ ‬التفليسة‭ ‬موضوع‭ ‬دعوى‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬باسم‭ ‬الصفاف‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اشترى‭ ‬شقة‭ ‬واتفق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بالكامل‭ ‬إلى‭ ‬المطور‭ ‬العقاري،‭ ‬وتم‭ ‬تحرير‭ ‬عقد‭ ‬بالبيع‭ ‬إليه‭ ‬وتسلم‭ ‬الشقة‭ ‬وسكن‭ ‬فيها،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬الملكية،‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬اكتشف‭ ‬أن‭ ‬المطور‭ ‬العقاري‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬البلاد‭ ‬وأعلن‭ ‬إفلاسه،‭ ‬وعندما‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬ليقوم‭ ‬بتسجيل‭ ‬الشقة‭ ‬باسمه‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬ونقل‭ ‬الملكية‭ ‬إليه‭ ‬رفض‭ ‬الأخير‭ ‬ورفع‭ ‬دعوى‭ ‬بطرده‭ ‬من‭ ‬الشقة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حداه‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المطور‭ ‬العقاري‭ ‬وضد‭ ‬مالك‭ ‬العقار،‭ ‬ودعوى‭ ‬مدنية‭ ‬بطلب‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬إليه‭ ‬وصحة‭ ‬ونفاذ‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭.‬

لكن‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬دفع‭ ‬برفع‭ ‬الدعوى‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬صفة‭ ‬لصدور‭ ‬حكم‭ ‬إفلاس‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬لشركة‭ ‬المطور،‭ ‬وطلب‭ ‬احتياطيا‭ ‬وقف‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ولعدم‭ ‬وجود‭ ‬توقيعه‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬وعدم‭ ‬صدور‭ ‬وكالة‭ ‬عنه‭ ‬للمطور‭ ‬وشركته،‭ ‬بينما‭ ‬قدم‭ ‬المحامي‭ ‬الصفاف‭ ‬مستند‭ ‬التوكيل‭ ‬العرفي‭ ‬الحاصل‭ ‬بين‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬والمطور‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬البيع‭ ‬بناء‭ ‬عليه‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬دفوع‭ ‬صاحب‭ ‬العقار‭ ‬بشأن‭ ‬الدفع‭ ‬برفع‭ ‬الدعوى‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬ذي‭ ‬صفة،‭ ‬لصدور‭ ‬حكم‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم،‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬هو‭ ‬ملكية‭ ‬المدعى‭ ‬للعين‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬بموجب‭ ‬الوثيقة‭ ‬المقدمة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تخرج‭ ‬معه‭ ‬تلك‭ ‬الشقة‭ ‬من‭ ‬أعيان‭ ‬التفليسة‭ ‬موضوع‭ ‬دعوى‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬موجب‭ ‬له‭ ‬لأعمال‭ ‬الحظر‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬51‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإفلاس‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬حازت‭ ‬قوة‭ ‬الأمر‭ ‬المقضي‭ ‬تكون‭ ‬حجة‭ ‬فيما‭ ‬فصلت‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الحقوق،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬قبول‭ ‬دليل‭ ‬ينقض‭ ‬هذه‭ ‬الحجية،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬لتلك‭ ‬الأحكام‭ ‬هذه‭ ‬الحجية‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬قام‭ ‬بين‭ ‬الخصوم‭ ‬أنفسهم‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬صفاتهم‭ ‬وتتعلق‭ ‬بذات‭ ‬الحق‭ ‬محلا‭ ‬وسببا،‭ ‬وتقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بهذه‭ ‬الحجية‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحجية‭ ‬تثبت‭ ‬فقط‭ ‬فيما‭ ‬فصلت‭ ‬فيه‭ ‬المحكمة‭ ‬بصفة‭ ‬صريحة‭ ‬أو‭ ‬بصفة‭ ‬ضمنية‭ ‬حتمية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المنطوق‭ ‬أو‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬المنطوق‭ ‬بدونها،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬طرحها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ولو‭ ‬بأدلة‭ ‬جديدة‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المالك‭ ‬سبق‭ ‬واختصم‭ ‬المدعي‭ ‬ابتغاء‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬الشقة،‭ ‬وقد‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬تأسيسا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬المدعي‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬المطور‭ ‬بموجب‭ ‬الوكالة‭ ‬العرفية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المالك،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ينصرف‭ ‬أثر‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬إلى‭ ‬الأصيل،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تأييد‭ ‬الحكم‭ ‬استئنافيا،‭ ‬وأضحى‭ ‬نافذا‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يتحلل‭ ‬منه،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بصحة‭ ‬ونفاذ‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2020‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الرابع‭ ‬‮«‬التسجيل‭ ‬العقاري‮»‬‭ ‬بتسجيل‭ ‬الشقة‭ ‬لاسم‭ ‬المدعي‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬عدا‭ ‬الرابع‭ ‬بالمصاريف‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬الفعلية‭. ‬

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