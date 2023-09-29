الناتو يوافق على نشر قوات إضافية في كوسوفو.. واتهام لفاجنر بتنفيذ هجمات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المكتب‭ ‬الصحفي‭ ‬للناتو‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬قمنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬كوسوفو،‭ ‬وأمس‭ ‬سمح‭ ‬مجلس‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬باستخدام‭ ‬قوات‭ ‬إضافية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لرفد‭ ‬قوة‭ ‬كوسوفو‭ (‬التابعة‭ ‬للناتو‭) ‬بزيادة‭ ‬جديدة‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬الحاجة‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إرسالها‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬كوسوفو‮»‬‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬بلجراد‭ ‬وبريشتينا‭ ‬وبعثات‭ ‬منظمة‭ ‬الأمن‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬مجلس‭ ‬الناتو،‭ ‬في‭ ‬بيانه،‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الناتو‭ ‬قد‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬الـ30‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬تعزيز‭ ‬قوات‭ ‬الحلف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بإرسال‭ ‬700‭ ‬جندي،‭ ‬معلنا‭ ‬بدء‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لإرسال‭ ‬كتيبة‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬الضرورة‮»‬،‭ ‬ويبلغ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬عديد‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬كوسوفو‮»‬‭ ‬العاملة‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭.‬

وكان‭ ‬حادث‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬ليلة‭ ‬24‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬نشر‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬كوسوفو‭ ‬صورا‭ ‬لرجال‭ ‬مسلحين‭ ‬ملثمين،‭ ‬زاعماً‭ ‬أنهم‭ ‬هاجموا‭ ‬الشرطة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الصربية،‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬وكالات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬كوسوفو‭ ‬تجري‭ ‬عملية‭ ‬بحث‭ ‬لاعتقال‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭.‬

وبحسب‭ ‬كورتي،‭ ‬قُتل‭ ‬أحد‭ ‬ضباط‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وأصيب‭ ‬ثانٍ‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬فوتشيتش‭ ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬كوسوفو‭ ‬قتلت‭ ‬3‭ ‬صرب‭ ‬وأصابت‭ ‬اثنين‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭.‬