Saturday, 30 September 2023 03:31 GMT

الناتو يوافق على نشر قوات إضافية في كوسوفو.. واتهام لفاجنر بتنفيذ هجمات

9/29/2023 7:14:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اتهم‭ ‬فيه‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬كوسوفو‭ ‬ألبين‭ ‬كورتي‭ ‬قوات‭ ‬فاجنر‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬بلاده‭ ‬سمح‭ ‬مجلس‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬باستخدام‭ ‬قوات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬كوسوفو‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬الناتو‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬كوسوفو‮»‬‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬فيها‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المكتب‭ ‬الصحفي‭ ‬للناتو‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬قمنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬كوسوفو،‭ ‬وأمس‭ ‬سمح‭ ‬مجلس‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬باستخدام‭ ‬قوات‭ ‬إضافية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لرفد‭ ‬قوة‭ ‬كوسوفو‭ (‬التابعة‭ ‬للناتو‭) ‬بزيادة‭ ‬جديدة‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬الحاجة‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إرسالها‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬كوسوفو‮»‬‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬بلجراد‭ ‬وبريشتينا‭ ‬وبعثات‭ ‬منظمة‭ ‬الأمن‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬مجلس‭ ‬الناتو،‭ ‬في‭ ‬بيانه،‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الناتو‭ ‬قد‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬الـ30‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬تعزيز‭ ‬قوات‭ ‬الحلف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بإرسال‭ ‬700‭ ‬جندي،‭ ‬معلنا‭ ‬بدء‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لإرسال‭ ‬كتيبة‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬الضرورة‮»‬،‭ ‬ويبلغ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬عديد‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬كوسوفو‮»‬‭ ‬العاملة‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭.‬

وكان‭ ‬حادث‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬ليلة‭ ‬24‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬نشر‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬كوسوفو‭ ‬صورا‭ ‬لرجال‭ ‬مسلحين‭ ‬ملثمين،‭ ‬زاعماً‭ ‬أنهم‭ ‬هاجموا‭ ‬الشرطة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الصربية،‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬وكالات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬كوسوفو‭ ‬تجري‭ ‬عملية‭ ‬بحث‭ ‬لاعتقال‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭.‬

وبحسب‭ ‬كورتي،‭ ‬قُتل‭ ‬أحد‭ ‬ضباط‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وأصيب‭ ‬ثانٍ‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬فوتشيتش‭ ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬كوسوفو‭ ‬قتلت‭ ‬3‭ ‬صرب‭ ‬وأصابت‭ ‬اثنين‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭.‬

MENAFN29092023000055011008ID1107168005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث