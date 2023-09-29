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الحكومة الأمريكية على شفير إغلاق مؤسسات فدرالية ولا اتفاق يلوح في الأفق

9/29/2023 7:14:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬متّجهة‭ ‬نحو‭ ‬إغلاق‭ ‬مؤسسات‭ ‬فدرالية‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬صعوبات‭ ‬يواجهها‭ ‬الكونجرس‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬مواصلة‭ ‬عمل‭ ‬وكالات‭ ‬وتجنيب‭ ‬متنزهات‭ ‬وطنية‭ ‬الإغلاق‭ ‬وتجنّب‭ ‬تعليق‭ ‬رواتب‭ ‬موظفين‭ ‬فدراليين‭ ‬وعسكريين‭.‬

الإغلاق‭ ‬الذي‭ ‬سيطول‭ ‬مؤسسات‭ ‬فدرالية‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬اليوم‭ (‬04:00‭ ‬ت‭ ‬ج‭ ‬غدا‭)‬،‭ ‬سيكون‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬احتمالات‭ ‬تجنّبه‭ ‬آخذة‭ ‬بالتضاؤل‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬المشرّعين‭ ‬إلى‭ ‬حائط‭ ‬مسدود‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬إنفاق‭ ‬قصير‭ ‬الأمد‭. ‬

وتخيّم‭ ‬حال‭ ‬المراوحة‭ ‬على‭ ‬غرفتي‭ ‬الكونجرس،‭ ‬إذ‭ ‬ترفض‭ ‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الجمهوريين‭ ‬المتشددين‭ ‬أي‭ ‬تدبير‭ ‬مؤقت‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تجنيب‭ ‬البلاد‭ ‬إغلاق‭ ‬مؤسسات‭ ‬فدرالية‭.‬

وأمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خطة‭ ‬لتمديد‭ ‬التمويل‭ ‬حتى‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬شرط‭ ‬خفض‭ ‬الإنفاق‭ ‬عموما‭ ‬بنحو‭ ‬30‭ ‬بالمائة،‭ ‬باستثناء‭ ‬قطاعات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الدفاع‭ ‬وإغاثة‭ ‬المنكوبين‭. ‬

وأعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أنها‭ ‬ستعترض‭ ‬على‭ ‬الخطة‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للمتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كارين‭ ‬جان‭-‬بيار‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬ينقضون‭ ‬أقوالهم‭ ‬بتخليهم‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬صوّت‭ ‬لصالحه‭ ‬ثلثاهم‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬مكتب‭ ‬الإدارة‭ ‬والميزانية‭ ‬شالاندا‭ ‬يونغ‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬الجمهوريين‭ ‬المتشددين‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬للمأزق،‭ ‬وقالت‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‮»‬‭ ‬لتجنّب‭ ‬إغلاق‭ ‬مؤسسات‭ ‬فدرالية‭.‬

لكن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الجمهوري‭ ‬كيفن‭ ‬ماكارثي‭ ‬يحمّل‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬مسؤولية‭ ‬ما‭ ‬آلت‭ ‬إليه‭ ‬الأمور،‭ ‬ويقول‭ ‬إنهم‭ ‬يعرقلون‭ ‬الحل‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬الإغلاق‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬في‭ ‬مهبّ‭ ‬الريح‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬المخصصة‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬المتنزهات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمتاحف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بتمويل‭ ‬فدرالي‭.‬

وستغلق‭ ‬متنزهات‭ ‬وطنية،‭ ‬لكن‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وحدها‭ ‬الأقسام‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للعموم‭ ‬بلوغها‭ ‬فعليا‭ ‬ستبقى‭ ‬مفتوحة‭ ‬إنما‭ ‬بخدمات‭ ‬مقلّصة‭. ‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬لايل‭ ‬براينارد‭ ‬إن‭ ‬الإغلاق‭ ‬يضع‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬خطر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬داعي‭ ‬له‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬براينارد‭ ‬تنسحب‭ ‬المخاطر‭ ‬على‭ ‬تأخر‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬إذ‭ ‬سيطلب‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬الجويين‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رواتب،‭ ‬كما‭ ‬قد‭ ‬تحرم‭ ‬العائلات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المنافع‭.‬

وحذّرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخزانة‭ ‬جانيت‭ ‬يلين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإغلاق‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬أعمال‭ ‬تحديث‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭. ‬

واستمرت‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬شلل‭ ‬الميزانية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬35‭ ‬يوما‭ ‬بين‭ ‬ديسمبر‭ ‬2018‭ ‬ويناير‭ ‬2019‭.‬

لكن‭ ‬العمل‭ ‬بالخدمات‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬‮«‬أساسية‮»‬‭ ‬سيتواصل‭. ‬والحل‭ ‬الوحيد‭ ‬لتجنب‭ ‬الإغلاق‭ ‬هو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬والجمهوريين‭.‬

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