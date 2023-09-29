خطباء الجمعة يستذكرون تضحيات شهداء الواجب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حرص أئمة وخطباء مساجد البحرين على تخصيص خطبة الجمعة أمس للحديث عن استشهاد عددٍ من رجال قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل إثر عمل عدواني غادر وأليم، مؤكدين فضل الاستشهاد في الدفاع عن الدين والوطن، والمراتب العالية للشهداء عند الله عز وجل.
وأثنى الشيخ صلاح بن محمد بوحسن خطيب جامع أحمد بن خليفة الظهراني على جهود جنودنا البواسل من قوة دفاع البحرين المرابطين ضمن قوات التحالف والمرابطة للدفاع عن الحدود الجنوبية للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.
وبين أن جنود مملكة البحرين البواسل هم في رباط في سبيل الله وأن ما يقومون به من دفاع عن دين الله؛ والحفاظ على أراضي المسلمين؛ وأرواح الأمنين هو من الرباط في سبيل الله، وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل الرباط في سبيل الله.
وأشار خطيب جامع الظهراني بقول سماحة الإمام العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية حيث قال: «يقصد بالمرابطة في سبيل الله مرابطة الجنود وإقامتهم في نحر العدو لحفظ حدود وثغور البلاد المسلمة، وصيانتها من دخول الأعداء إلى داخل البلاد الإسلامية».
كما بين البوحسن فضل الشهادة في سبيل الله كما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الشهيد يفرح بما أعد الله تعالى له.
وأكد الخطيب البوحسن أن كل من لبى نداء الواجب للدفاع عن الوطن وهو مخلص النية لله سبحانه وتعالى محتسبا وراجيا ما عنده؛ مضحيا بنفسه وماله وحياته يستحق هذه المكانة بأمرٍ من الله تعالى، فلولا تضحية الشهيد لضاعت الأوطان، ولسُلبت الثروات، واستبيحت المحارم، وانتهكت الأعراض، فالشهيد هو الدرع الحصين لهذه الأمة.
وانتقد البوحسن الهجوم الغادر من الحوثيين واصفا إياهم بالسرطان الخبيث في جسد أمتنا يجب استئصاله وسيتم استئصاله على أيدي جنودنا البواسل بإذن الله، مشددا على ضرورة التصدي الدولي لهذه الجماعة الإرهابية وكل من يمولها أو يدعمها.
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