خطباء الجمعة يستذكرون تضحيات شهداء الواجب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬صلاح‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بوحسن‭ ‬خطيب‭ ‬جامع‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الظهراني‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬جنودنا‭ ‬البواسل‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬المرابطين‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬والمرابطة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬جنود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬رباط‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬دين‭ ‬الله؛‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬المسلمين؛‭ ‬وأرواح‭ ‬الأمنين‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الرباط‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله،‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬أحاديث‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬فضل‭ ‬الرباط‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭.‬

وأشار‭ ‬خطيب‭ ‬جامع‭ ‬الظهراني‭ ‬بقول‭ ‬سماحة‭ ‬الإمام‭ ‬العلامة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬باز‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬مفتي‭ ‬عام‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬يقصد‭ ‬بالمرابطة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬مرابطة‭ ‬الجنود‭ ‬وإقامتهم‭ ‬في‭ ‬نحر‭ ‬العدو‭ ‬لحفظ‭ ‬حدود‭ ‬وثغور‭ ‬البلاد‭ ‬المسلمة،‭ ‬وصيانتها‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الأعداء‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬الإسلامية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬بين‭ ‬البوحسن‭ ‬فضل‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وفي‭ ‬سنة‭ ‬النبي‭ ‬الأمين‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬وكيف‭ ‬أن‭ ‬الشهيد‭ ‬يفرح‭ ‬بما‭ ‬أعد‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬له‭.‬

وأكد‭ ‬الخطيب‭ ‬البوحسن‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لبى‭ ‬نداء‭ ‬الواجب‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وهو‭ ‬مخلص‭ ‬النية‭ ‬لله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬محتسبا‭ ‬وراجيا‭ ‬ما‭ ‬عنده؛‭ ‬مضحيا‭ ‬بنفسه‭ ‬وماله‭ ‬وحياته‭ ‬يستحق‭ ‬هذه‭ ‬المكانة‭ ‬بأمرٍ‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬فلولا‭ ‬تضحية‭ ‬الشهيد‭ ‬لضاعت‭ ‬الأوطان،‭ ‬ولسُلبت‭ ‬الثروات،‭ ‬واستبيحت‭ ‬المحارم،‭ ‬وانتهكت‭ ‬الأعراض،‭ ‬فالشهيد‭ ‬هو‭ ‬الدرع‭ ‬الحصين‭ ‬لهذه‭ ‬الأمة‭. ‬

وانتقد‭ ‬البوحسن‭ ‬الهجوم‭ ‬الغادر‭ ‬من‭ ‬الحوثيين‭ ‬واصفا‭ ‬إياهم‭ ‬بالسرطان‭ ‬الخبيث‭ ‬في‭ ‬جسد‭ ‬أمتنا‭ ‬يجب‭ ‬استئصاله‭ ‬وسيتم‭ ‬استئصاله‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬جنودنا‭ ‬البواسل‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التصدي‭ ‬الدولي‭ ‬لهذه‭ ‬الجماعة‭ ‬الإرهابية‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يمولها‭ ‬أو‭ ‬يدعمها‭.‬