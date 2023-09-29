الأميـن العـام للمؤسسـة الملكيـة للأعمـال الإنسانية يعزي أسـرة شـهيد الواجـب الوطني آدم سـالم نصيـب

الأميـن العـام للمؤسسـة الملكيـة للأعمـال الإنسانية يعزي أسـرة شـهيد الواجـب الوطني آدم سـالم نصيـب
التاريخ
9/29/2023 7:14:33 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قام الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتقديم تعازي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى أسرة شهيد الواجب الوطني آدم سالم نصيب رحمه الله والذي انتقل إلى جوار ربه خلال تأديته للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل ومن أجل رفعة البحرين وأمنها وأمانها، مؤكداً أن شهادتهم كانت في سبيل حماية أمن هذا الوطن الغالي وأبنائه الشرفاء، سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأخيار، ويلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان. ووضح الدكتور مصطفى السيد أنه بناءً على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فإن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تقدم الدعم اللازم والمساندة لأسر الشهداء والجرحى انطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني، تجاه أبطال الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على أمن مملكتنا الغالية. من جانبهم أعربت أسرة شهيد الواجب عن بالغ تقديرهم لتعازي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كما عبروا عن تقديرهم لزيارة الدكتور مصطفى السيد لهم وحرصه على الوقوف إلى جانبهم في هذا المصاب الأليم الذي تأثر به جميع أبناء الوطن المخلصين. مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وما حظوا به من محبة من أبناء البحرين الكريم لها آثر طيب على نفوس جميع أبناء العائلة. معربين عن تشرفهم بخدمة مملكتنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله وأنهم يحتسبون أنهم شهداء عند الله عز وجل، سائلين المولى القدير أن يحفظ البحرين وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله.
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