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الأميـن العـام للمؤسسـة الملكيـة للأعمـال الإنسانية يعزي أسـرة شـهيد الواجـب الوطني آدم سـالم نصيـب

9/29/2023 7:14:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬قام‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بتقديم‭ ‬تعازي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬والذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬خلال‭ ‬تأديته‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬رفعة‭ ‬البحرين‭ ‬وأمنها‭ ‬وأمانها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬شهادتهم‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬وأبنائه‭ ‬الشرفاء،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأخيار،‭ ‬ويلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬ومحبيهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭. ‬ووضح‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أنه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فإن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬والمساندة‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬واجبها‭ ‬الوطني‭ ‬والإنساني،‭ ‬تجاه‭ ‬أبطال‭ ‬الوطن‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬وضحوا‭ ‬بحياتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭. ‬من‭ ‬جانبهم‭ ‬أعربت‭ ‬أسرة‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديرهم‭ ‬لتعازي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كما‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لزيارة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬لهم‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانبهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم‭ ‬الذي‭ ‬تأثر‭ ‬به‭ ‬جميع‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬المخلصين‭. ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وما‭ ‬حظوا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬محبة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬الكريم‭ ‬لها‭ ‬آثر‭ ‬طيب‭ ‬على‭ ‬نفوس‭ ‬جميع‭ ‬أبناء‭ ‬العائلة‭. ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬تشرفهم‭ ‬بخدمة‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وأنهم‭ ‬يحتسبون‭ ‬أنهم‭ ‬شهداء‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬البحرين‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬علينا‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬حفظهم‭ ‬الله‭.‬

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