بتلكو تسلم جهاز Iphone 15 لأول زبون بواسطة لاعبي القفز الحر من فريق Red Bull

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أجواء حماسية تضمنت سباقات ليلية مشوقة وفقرة القفز الحر بالبدلة المجنحة
المنامة، البحرين: أطلقت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon جهاز iPhone 15
المنتظر بفارع الصبر في فعالية استثنائية، بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية، وذلك مساء يوم الخميس 28 سبتمبر.
في تمام الساعة 12:00 صباحًا، تم تقديم عرض أدهش مئات الحاضرين حيث انجذبت الأنظار إلى السماء عندما حلقت طائرة هليكوبتر فوق حلبة البحرين الدولية، وقفز منها اثنان من لاعبي القفز الحر من فريق Red Bull وذلك من ارتفاع 1500 متر، وهبطوا بسلاسة مع جهاز iPhone 15 وتم تسليمه لأول زبون قام بالطلب المسبق من بتلكو.
وكجزء من الفعالية، تم أيضًا تنظيم سباق ليلي بالتعاون مع الاتحاد البحريني للترايثلون، يضم أربع فئات تناسب جميع الأعمار والقدرات، بما في ذلك سباق الدراجات الهوائية والمشي العائلي والسباق المفتوح إلى جانب سباق الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحصل جميع الفائزين على جوائز من أحدث أجهزة Apple .
وفي بداية الأمسية، تمّ الترحيب بزبائن الطلب المسبق لجهاز iPhone 15
في نادي البادوك التابع لحلبة البحرين الدولية، حيث استمتعوا بالموسيقى ووسائل الترفيه أثناء انتظارهم لتسلم أجهزتهم الجديدة. كما حضر الحفل أعضاء من فريق الإدارة التنفيذية في بتلكو إلى جانب أعضاء الفريق، واستمتعوا بلقاء الزبائن والتفاعل معهم خلال الأمسية.
وصرحت أسيل مطر، المدير العام لقطاع المستهلكين بشركة بتلكو قائلة: «نحن نتطلع دائمًا إلى إضافة التشويق لفعالياتنا الخاصة بإطلاق جهاز iPhone ، ونتيجة للحماس الذي شهدناه في حفل الإطلاق في العام الماضي، أردنا أن نفعل شيئًا أكبر بكثير هذا العام. كما سعدنا جدًا بتنظيم الأنشطة المختلفة بما في ذلك سلسلة السباقات الليلية لإتاحة الفرصة للجميع للفوز بجهاز جديد من Apple ».
وأضافت قائلة: «لقد كان حماس السباق الليلي إلى جانب تجربة القفز الحر المبهرة أمرًا رائعًا، وجذب انتباه الجميع وزاد من متعة حفل الإطلاق».
قالت الزبونة الأولى السيدة زهراء الحلواجي: «إنها طريقة رائعة للحصول على هاتف iPhone ، وقد كانت التجربة مذهلة، وأشعر بأنني محظوظ لكوني جزءا من هذا الحدث الرائع، ما جعل عطلة نهاية الأسبوع مميزة».
والجدير بالذكر أن تم الترحيب بالزبائن في محلات بتلكو في سيتي سنتر والإنماء مول وتقديم المشروبات لهم. وإن شركة بتلكو تقدم تشكيلة iPhone 15 الكاملة وأحدث Apple Watch Series 9. كما ندعوهم إلى زيارة فروع بتلكو أو القنوات الإلكترونية لطلب أجهزتهم.
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