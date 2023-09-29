بتلكو تسلم جهاز Iphone 15 لأول زبون بواسطة لاعبي القفز الحر من فريق Red Bull

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المنامة،‭ ‬البحرين‭: ‬أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬جهاز‭ ‬ iPhone 15‭

‬المنتظر‭ ‬بفارع‭ ‬الصبر‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬استثنائية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭.‬

في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ ‬صباحًا،‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬أدهش‭ ‬مئات‭ ‬الحاضرين‭ ‬حيث‭ ‬انجذبت‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭ ‬عندما‭ ‬حلقت‭ ‬طائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬فوق‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وقفز‭ ‬منها‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬القفز‭ ‬الحر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ Red ‭ ‬ Bull ‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬1500‭ ‬متر،‭ ‬وهبطوا‭ ‬بسلاسة‭ ‬مع‭ ‬جهاز iPhone ‭ ‬15‭ ‬وتم‭ ‬تسليمه‭ ‬لأول‭ ‬زبون‭ ‬قام‭ ‬بالطلب‭ ‬المسبق‭ ‬من‭ ‬بتلكو‭.‬

وكجزء‭ ‬من‭ ‬الفعالية،‭ ‬تم‭ ‬أيضًا‭ ‬تنظيم‭ ‬سباق‭ ‬ليلي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون،‭ ‬يضم‭ ‬أربع‭ ‬فئات‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬والقدرات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سباق‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والمشي‭ ‬العائلي‭ ‬والسباق‭ ‬المفتوح‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سباق‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وحصل‭ ‬جميع‭ ‬الفائزين‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬ Apple ‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الأمسية،‭ ‬تمّ‭ ‬الترحيب‭ ‬بزبائن‭ ‬الطلب‭ ‬المسبق‭ ‬لجهاز iPhone 15‭

‬في‭ ‬نادي‭ ‬البادوك‭ ‬التابع‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬استمتعوا‭ ‬بالموسيقى‭ ‬ووسائل‭ ‬الترفيه‭ ‬أثناء‭ ‬انتظارهم‭ ‬لتسلم‭ ‬أجهزتهم‭ ‬الجديدة‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬بتلكو‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق،‭ ‬واستمتعوا‭ ‬بلقاء‭ ‬الزبائن‭ ‬والتفاعل‭ ‬معهم‭ ‬خلال‭ ‬الأمسية‭.‬







وصرحت‭ ‬أسيل‭ ‬مطر،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لقطاع‭ ‬المستهلكين‭ ‬بشركة‭ ‬بتلكو‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬التشويق‭ ‬لفعالياتنا‭ ‬الخاصة‭ ‬بإطلاق‭ ‬جهاز‭ ‬ iPhone ،‭ ‬ونتيجة‭ ‬للحماس‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬شيئًا‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬كما‭ ‬سعدنا‭ ‬جدًا‭ ‬بتنظيم‭ ‬الأنشطة‭ ‬المختلفة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سلسلة‭ ‬السباقات‭ ‬الليلية‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للجميع‭ ‬للفوز‭ ‬بجهاز‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬ Apple ‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬حماس‭ ‬السباق‭ ‬الليلي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجربة‭ ‬القفز‭ ‬الحر‭ ‬المبهرة‭ ‬أمرًا‭ ‬رائعًا،‭ ‬وجذب‭ ‬انتباه‭ ‬الجميع‭ ‬وزاد‭ ‬من‭ ‬متعة‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

قالت‭ ‬الزبونة‭ ‬الأولى‭ ‬السيدة‭ ‬زهراء‭ ‬الحلواجي‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬طريقة‭ ‬رائعة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬ iPhone ،‭ ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬التجربة‭ ‬مذهلة،‭ ‬وأشعر‭ ‬بأنني‭ ‬محظوظ‭ ‬لكوني‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرائع،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬مميزة‮»‬‭. ‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬الترحيب‭ ‬بالزبائن‭ ‬في‭ ‬محلات‭ ‬بتلكو‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬والإنماء‭ ‬مول‭ ‬وتقديم‭ ‬المشروبات‭ ‬لهم‭. ‬وإن‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬تقدم‭ ‬تشكيلة‭ ‬ iPhone ‭ ‬15‭ ‬الكاملة‭ ‬وأحدث‭ ‬ Apple ‭ ‬ Watch ‭ ‬ Series ‭ ‬9‭. ‬كما‭ ‬ندعوهم‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬فروع‭ ‬بتلكو‭ ‬أو‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لطلب‭ ‬أجهزتهم‭. ‬