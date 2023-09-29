البلدية الشمالية تنفذ حملة واسعة لإزالة التعديات والإشغالات بسوق واقف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفذت بلدية المنطقة الشمالية بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية حملة لإزالة المخلفات الناتجة عن المحلات التجارية والورش في أنحاء سوق واقف بمدينة حمد والمتمثلة في المعدات والمواد وغيرها من الأدوات المتروكة خارج حدود المحلات والعقارات، والتي تتسبب في تشويه المنظر العام بما يُعد مخالفة لأحكام المادة رقم (2) و(6) من القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة.
وقد باشر مفتشو البلدية سابقاً عملية إشعار معظم المحلات والمنشآت الواقعة في سوق واقف بضرورة إزالة كل المعدات والمواد وغيرها من المخلفات المهملة على واجهة المحلات والأرصفة والممرات والتي تعتبر تعدياً على الطرق العامة وتشكل مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة وقانون إشغال الطرق وقانون تنظيم المباني.
وأهابت بلدية المنطقة الشمالية أصحاب المحلات والورش وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة في سوق واقف بضرورة إزالة ورفع الإشغالات والتعديات الحاصلة على الممرات والأرصفة والطرق الداخلية وكل ما من شأنه إعاقة حركة المارة ومستخدمي الطريق والالتزام بحدود المحلات المستأجرة، والمحافظة على نظافة الأرصفة والساحات والممرات في السوق، وأكدت البلدية في بيانها الاستمرار بتنفيذ حملات التفتيش وعمليات الإزالة الفورية للإشغالات والتعديات والمعدات والمواد المتروكة خارج حدود المحلات والمنشآت التجارية في سوق واقف.
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