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البلدية الشمالية تنفذ حملة واسعة لإزالة التعديات والإشغالات بسوق واقف

9/29/2023 7:14:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬حملة‭ ‬لإزالة‭ ‬المخلفات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والورش‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬سوق‭ ‬واقف‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬المعدات‭ ‬والمواد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المتروكة‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬المحلات‭ ‬والعقارات،‭ ‬والتي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تشويه‭ ‬المنظر‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬يُعد‭ ‬مخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬و‭(‬6‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭.‬

وقد‭ ‬باشر‭ ‬مفتشو‭ ‬البلدية‭ ‬سابقاً‭ ‬عملية‭ ‬إشعار‭ ‬معظم‭ ‬المحلات‭ ‬والمنشآت‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬واقف‭ ‬بضرورة‭ ‬إزالة‭ ‬كل‭ ‬المعدات‭ ‬والمواد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬المهملة‭ ‬على‭ ‬واجهة‭ ‬المحلات‭ ‬والأرصفة‭ ‬والممرات‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬تعدياً‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬وتشكل‭ ‬مخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬وقانون‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬وقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭.‬

وأهابت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬والورش‭ ‬وحائزي‭ ‬العقارات‭ ‬كالأراضي‭ ‬والمنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬المؤجرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬واقف‭ ‬بضرورة‭ ‬إزالة‭ ‬ورفع‭ ‬الإشغالات‭ ‬والتعديات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬الممرات‭ ‬والأرصفة‭ ‬والطرق‭ ‬الداخلية‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إعاقة‭ ‬حركة‭ ‬المارة‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬والالتزام‭ ‬بحدود‭ ‬المحلات‭ ‬المستأجرة،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬الأرصفة‭ ‬والساحات‭ ‬والممرات‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وأكدت‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬الاستمرار‭ ‬بتنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬التفتيش‭ ‬وعمليات‭ ‬الإزالة‭ ‬الفورية‭ ‬للإشغالات‭ ‬والتعديات‭ ‬والمعدات‭ ‬والمواد‭ ‬المتروكة‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬المحلات‭ ‬والمنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬واقف‭.‬

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