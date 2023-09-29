وزير الصناعة والتجارة يبحث مع وزيري السياحة الهندي والتركي تعزيز التعاون السياحي

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة مع شريباد يسو نايك وزير الثقافة والسياحة الهندي، وذلك على هامش مشاركته في مراسم وفعاليات يوم السياحة العالمي بالرياض، والذي أقيم تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر» بتنظيم من وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير فخرو الحرص على مواصلة الجهود التكاملية في القطاع السياحي بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة.
وأشاد الجانبان بالنمو والتطور الذي يشهده القطاع السياحي في البلدين من زيادة ملحوظة في عدد الزوار والتطور في البنية التحتية لقطاع السياحة والسفر، مشيرين إلى دور المبادرات السياحية الواعدة التي أطلقها البلدين لدعم الشراكات في القطاع السياحي الخاص لفتح آفاق الاستثمار السياحي وتعزيز التسويق السياحي للمقاصد السياحية في البلدين على المستوى الإقليمي والدولي، وتوفير تجارب سياحية متنوعة وفريدة للزوار.
وفي لقاء منفصل، عقد الوزير فخرو اجتماعا مع محمد نوري إرسوي وزير الثقافة والسياحة التركي جرى خلاله بحث مسارات التعاون السياحي، وذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاع السياحي، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل الخبرات، وتنمية القطاع السياحي في البلدين، إلى جانب بحث التعاون في مجال زيادة الحركة السياحية الوافدة من وإلى البلدين، وتحفيز الطيران وبرامج التسويق المشترك والرحلات التعريفية وتنظيم حزم سياحية تضم البلدين في برامج متعددة تستطيع أن تقدم للسياح تجارب فريدة تجمع بلدين يتمتعان بعوامل جذب سياحي متنوعة.
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