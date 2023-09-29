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وزير الصناعة والتجارة يبحث مع وزيري السياحة الهندي والتركي تعزيز التعاون السياحي

9/29/2023 7:14:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ووزير‭ ‬السياحة‭ ‬بالوكالة‭ ‬مع‭ ‬شريباد‭ ‬يسو‭ ‬نايك‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬الهندي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬وفعاليات‭ ‬يوم‭ ‬السياحة‭ ‬العالمي‭ ‬بالرياض،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السياحة‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬التكاملية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭.‬

‭ ‬وأشاد‭ ‬الجانبان‭ ‬بالنمو‭ ‬والتطور‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المبادرات‭ ‬السياحية‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬البلدين‭ ‬لدعم‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬الخاص‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬السياحي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التسويق‭ ‬السياحي‭ ‬للمقاصد‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬سياحية‭ ‬متنوعة‭ ‬وفريدة‭ ‬للزوار‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬منفصل،‭ ‬عقد‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬نوري‭ ‬إرسوي‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬التركي‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬بحث‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زيادة‭ ‬الحركة‭ ‬السياحية‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬البلدين،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الطيران‭ ‬وبرامج‭ ‬التسويق‭ ‬المشترك‭ ‬والرحلات‭ ‬التعريفية‭ ‬وتنظيم‭ ‬حزم‭ ‬سياحية‭ ‬تضم‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬متعددة‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬للسياح‭ ‬تجارب‭ ‬فريدة‭ ‬تجمع‭ ‬بلدين‭ ‬يتمتعان‭ ‬بعوامل‭ ‬جذب‭ ‬سياحي‭ ‬متنوعة‭.‬

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