سفارة البحرين في أنقرة تحذر المواطنين الموجودين في تركيا من الأمطار والفيضانات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حذرت سفارة مملكة البحرين في أنقرة جميع المواطنين الموجودين في الجمهورية التركية، بشأن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والفيضانات المحتملة في بعض المناطق، منها إسطنبول، وبورصة، وغيرها.
وقالت عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: تأمل السفارة من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن. والتواصل عند الضرورة على الأرقام الآتية: سفارة مملكة البحرين في أنقرة 00903124912655، مكتب المتابعة بوزارة الخارجية 0097317227555.
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