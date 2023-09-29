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سفارة البحرين في أنقرة تحذر المواطنين الموجودين في تركيا من الأمطار والفيضانات

9/29/2023 7:14:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذرت‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬بشأن‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬والعواصف‭ ‬الرعدية‭ ‬والفيضانات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬منها‭ ‬إسطنبول،‭ ‬وبورصة،‭ ‬وغيرها‭.‬

وقالت‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬تأمل‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬أخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬والالتزام‭ ‬بتعليمات‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬والتواصل‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬الآتية‭: ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬00903124912655،‭ ‬مكتب‭ ‬المتابعة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬0097317227555‭.‬

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