((زين البحرين)) تطلق سلسلة ((آيفون 15))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬





أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬وعلاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬بشركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬إطلاق‭ ‬سلسلة‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬الجديدة‭ ‬سنويا،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬كان‭ ‬كبيرًا‭ ‬وخاصة‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬حجزوا‭ ‬هواتفهم‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬إطلاق‭ ‬سلسلة‭ ‬هواتف‭ ‬ iPhone ‭ ‬15‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بتقنية‭ ‬التيتانيوم‭ ‬والفعالة،‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة،‭ ‬إذ‭ ‬نظمت‭ ‬الشركة‭ ‬مسابقات‭ ‬وفعاليات‭ ‬ترفيهية‭ ‬للحضور‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بأجهزة‭ ‬هواتف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الأخرى‭. ‬