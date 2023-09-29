((زين البحرين)) تطلق سلسلة ((آيفون 15))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي عبدالخالق
تصوير: محمود بابا
أكد الرئيس التنفيذي للاتصال وعلاقات المستثمرين بشركة زين البحرين الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة حرص الشركة على تنظيم حفل إطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة سنويا، مشددًا على أن الإقبال كان كبيرًا وخاصة أولئك الذين حجزوا هواتفهم منذ أكثر من أسبوع.
جاء ذلك على هامش إطلاق سلسلة هواتف iPhone 15 الذي يتميز بتقنية التيتانيوم والفعالة، بمجمع السيف منتصف ليل الجمعة، إذ نظمت الشركة مسابقات وفعاليات ترفيهية للحضور تمكنهم من الفوز بأجهزة هواتف وغيرها من الجوائز الأخرى.
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