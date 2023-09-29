وفاة إبراهيم غلوم أحد أعلام الأدب والثقافة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فقدت جامعة البحرين، والساحة الثقافية والفكرية العربية، أحد أبرز رموزها الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
ونعت وزارة التربية والتعليم ومجلس أمناء جامعة البحرين الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم أحمدي أستاذ الأدب العربي بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين والعميد الأسبق لكلية الآداب بالجامعة، وعبر الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم، مؤكداً أن الفقيد كان أحد أعلام الأدب والثقافة على مستوى الوطن العربي.
كما نعت هيئة البحرين للثقافة والآثار الناقد والكاتب والأديب والأكاديمي البحريني الدكتور إبراهيم غلوم، حيث أكدت أن الحراك الأدبي في مملكة البحرين فقد برحيل الدكتور غلوم قامة أدبية، مؤكدة أن الدكتور إبراهيم غلوم ترك إسهامات ونتاجات أغنت المكتبة العربية بالعديد من الدراسات والقصص والكتابات التي ستبقى مرجعاً لكل الباحثين والكتّاب والأدباء.
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