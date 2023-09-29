وفاة إبراهيم غلوم أحد أعلام الأدب والثقافة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونعت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬غلوم‭ ‬أحمدي‭ ‬أستاذ‭ ‬الأدب‭ ‬العربي‭ ‬بقسم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والدراسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬والعميد‭ ‬الأسبق‭ ‬لكلية‭ ‬الآداب‭ ‬بالجامعة،‭ ‬وعبر‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى‭ ‬لوفاة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬غلوم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أعلام‭ ‬الأدب‭ ‬والثقافة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

كما‭ ‬نعت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬الناقد‭ ‬والكاتب‭ ‬والأديب‭ ‬والأكاديمي‭ ‬البحريني‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬غلوم،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الحراك‭ ‬الأدبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فقد‭ ‬برحيل‭ ‬الدكتور‭ ‬غلوم‭ ‬قامة‭ ‬أدبية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬غلوم‭ ‬ترك‭ ‬إسهامات‭ ‬ونتاجات‭ ‬أغنت‭ ‬المكتبة‭ ‬العربية‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬والقصص‭ ‬والكتابات‭ ‬التي‭ ‬ستبقى‭ ‬مرجعاً‭ ‬لكل‭ ‬الباحثين‭ ‬والكتّاب‭ ‬والأدباء‭.‬