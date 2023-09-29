الشهيد الرابع نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادرقوة الدفاع تنعى البطل حمد الكبيسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

‮«‬وَلاَ‭ ‬تَحْسَبَنَّ‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬قُتِلُواْ‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللّهِ‭ ‬أَمْوَاتًا‭ ‬بَلْ‭ ‬أَحْيَاء‭ ‬عِندَ‭ ‬رَبِّهِمْ‭ ‬يُرْزَقُونَ‮»‬

‭ ‬تنعى‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬حمد‭ ‬خليفة‭ ‬الكبيسي‭ ‬من‭ ‬رجالها‭ ‬البواسل‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أرواحهم‭ ‬فداءً‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬حيث‭ ‬استشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروحه‭ ‬الخطيرة‭ ‬نتيجة‭ ‬الهجوم‭ ‬العدائي‭ ‬الحوثي‭ ‬الغادر‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تأدية‭ ‬الشهيد‭ ‬لواجبه‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل‭ ‬والمرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭.‬

‭ ‬وتتقدم‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بخالص‭ ‬العزاء‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬الشهيد‭ ‬البطل،‭ ‬سائلة‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وإنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون،‭ ‬وأن‭ ‬يمنّ‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬