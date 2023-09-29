الشهيد الرابع نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادرقوة الدفاع تنعى البطل حمد الكبيسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس استشهاد الشهيد الرابع الملازم أول حمد خليفة الكبيسي من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني المقدس.. وجاء في البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
«وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»
تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الملازم أول حمد خليفة الكبيسي من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني المقدس حيث استشهد اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023م، متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الإثنين الماضي، وذلك خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها.
وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد البطل، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمنّ الله تعالى بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
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