إنصافا لدماء شهدائنا الأبرارحقوقيون يطالبون المجتمع الدولي بمحاسبة الحوثيين على جريمتهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد





أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحقوقيين‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬موقف‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬بشأن‭ ‬الإدانة‭ ‬الشديدة‭ ‬للعمل‭ ‬العدائي‭ ‬الغادر‭ ‬من‭ ‬الحوثيين،‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬المرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬توقف‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬‏اليمن،‭ ‬وعدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بذلك،‭ ‬وانتهاك‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والإضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وجهود‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬المستدام،‭ ‬وشددوا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحوثيون‭ ‬يستنكرون‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬الإجرامي‭ ‬الغادر‭ ‬فمن‭ ‬الواجب‭ ‬عليهم‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬وتسليمهم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬التحالف‭ ‬العربي،‭ ‬ليأخذ‭ ‬القانون‭ ‬مجراه‭ ‬بحقهم‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬عبدالجبار‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الحقوقيين‭ ‬البحرينية‭: ‬أتصور‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬للجنود‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬انتهاك‭ ‬للهدنة‭ ‬والتعرض‭ ‬لهم‭ ‬عدوانا‭ ‬وتعديا‭ ‬دون‭ ‬حرب‭ ‬معلنة‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬خرق‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ (‬قانون‭ ‬الحرب‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بإثارة‭ ‬هذا‭ ‬الانتهاك‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬ادانة‭ ‬واضحة‭ ‬دولية‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أمس‭: ‬الأمر‭ ‬الآخر‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬إثارة‭ ‬مسألة‭ ‬اعتبار‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬شرعية‭ ‬لها‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭ ‬مؤقتة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجيزه‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يقرر‭ ‬منح‭ ‬المليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬صفة‭ ‬دولية‭ ‬مؤقتة‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬مساءلة‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭. ‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬سلمان‭ ‬ناصر‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬حقوقيون‭ ‬مستقلون‭: ‬إننا‭ ‬نقف‭ ‬اليوم‭ ‬بقلوب‭ ‬مثقلة‭ ‬وعزيمة‭ ‬لا‭ ‬تتزعزع،‭ ‬وندين‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬الجرائم‭ ‬البشعة‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬المليشيات‭ ‬الحوثية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬إن‭ ‬انتهاكاتهم‭ ‬المتكررة‭ ‬للهدنة،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬للحوار‭ ‬السياسي‭ ‬والحلول‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬لم‭ ‬تحطم‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أودت‭ ‬أيضًا‭ ‬بحياة‭ ‬ضباط‭ ‬وجنود‭ ‬شجعان‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬ببسالة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭. ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليميين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬دماء‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬تصرخ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العدالة،‭ ‬ولم‭ ‬تذهب‭ ‬تضحياتهم‭ ‬عبثا؛‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامهم‭ ‬بالسلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تواصل‭ ‬المليشيات‭ ‬الحوثية‭ ‬أعمالها‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬استهتارهم‭ ‬بالحياة‭ ‬البشرية‭ ‬وازدراءهم‭ ‬لقدسية‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية،‭ ‬تاركين‭ ‬الأسر‭ ‬مدمرة‭ ‬والدول‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حداد‭.‬

وطالب‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬وحاسمة‭ ‬ضد‭ ‬قيادات‭ ‬الحوثيين‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬الجسيمة‭. ‬ويجب‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬دون‭ ‬تردد‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭. ‬إن‭ ‬التدابير‭ ‬الرادعة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬ضرورة؛‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬التزام‭ ‬بضمان‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ينظمون‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الافعال‭ ‬التي‭ ‬تتنافى‭ ‬والشرائع‭ ‬الدولية‭ ‬والانسانية‭ ‬يواجهون‭ ‬قوة‭ ‬العدالة‭ ‬الكاملة‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬أن‭ ‬يفهموا‭ ‬أن‭ ‬أفعالهم‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭. ‬إن‭ ‬تجاهلهم‭ ‬لأهمية‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليميين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ولن‭ ‬يمر‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتحد،‭ ‬وأن‭ ‬يدين‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭ ‬ويتضامن‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬عدوان‭ ‬الحوثيين‭.‬

وتابع‭ ‬سلمان‭ ‬ناصر‭: ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬الحزن‭ ‬والغضب‭ ‬هذه‭ ‬نكرر‭ ‬دعوتنا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬للصراع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكلمات‭ ‬الفارغة‭ ‬والوعود‭ ‬الكاذبة‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬المليشيات‭ ‬الحوثية‭. ‬ونطالب‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يزرعون‭ ‬الفوضى‭ ‬بمواجهة‭ ‬عواقب‭ ‬أفعالهم،‭ ‬فلتكن‭ ‬هذه‭ ‬صرخة‭ ‬حاشدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العدالة‭. ‬فليتردد‭ ‬صدى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وليتردد‭ ‬صداه‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬لأن‭ ‬جنود‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا،‭ ‬وجميع‭ ‬الذين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬بسبب‭ ‬عدوان‭ ‬الحوثيين،‭ ‬لا‭ ‬يستحقون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ومن‭ ‬واجبنا‭ ‬الجماعي‭ ‬أن‭ ‬نضمن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬تضحياتهم‭ ‬حافزًا‭ ‬ليمن‭ ‬ينعم‭ ‬بالسلام،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استبدال‭ ‬أصداء‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بهمسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وحيث‭ ‬ينتصر‭ ‬الأمل‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬والانتهاكات‭ ‬اللاإنسانية‭.‬

وتضامنت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬مع‭ ‬مخرجات‭ ‬اجتماع‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتسليم‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬العدائي‭ ‬الغادر‭ ‬من‭ ‬الحوثيين‭ ‬ضد‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬البحرينية‭.‬

وذكر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الائتلاف‭ ‬اليمني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والشبكة‭ ‬الدولية‭ ‬لمعلومات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬واللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للتسامح‭ ‬الديني،‭ ‬والمجموعة‭ ‬العربية‭ ‬الإفريقية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والمركز‭ ‬الخليجي‭ ‬الأوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لهم‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬يتطلب‭ ‬المحاسبة‭ ‬والعقاب‭ ‬والإنصاف‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬جاءت‭ ‬أثناء‭ ‬فترات‭ ‬السلم‭ ‬ووقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العسكرية‭ ‬المشمولة‭ ‬بالهدنة،‭ ‬بما‭ ‬يستوجب‭ ‬المساءلة‭ ‬والمحاسبة‭ ‬الدولية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬واتفاقيات‭ ‬جنيف‭.‬