حملة لإزالة الأنقاض على جوانب الطرق في دير أبي سعيد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت كوادر بلدية دير أبي سعيد بلواء الكورة في إربد، حملتها الخاصة لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء على جوانب الطرق الداخلية والرئيسية في مختلف مناطقها.



وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى إن الحملة استهدفت الحد من انتشار الأنقاض وأكوام الأتربة والحجارة وبقايا ومخلفات الأبنية المتراكمة على جوانب الطرق والتي يسببها تعمد مواطنين طرح النفايات ومخلفات الأبنية بشكل عشوائي على امتداد جوانب الطرق الرئيسية والفرعية بشكل مخالف.



وأضاف أن البلدية وجهت إنذارات للمواطنين المخالفين، داعيا الأهالي إلى التعاون مع البلدية لغاية المحافظة على جمالية ونظافة مناطقهم من خلال التنسيق مع إدارات المناطق التابعة للبلدية، لإزالة أنقاض ومخلفات، إنشاء البناء تجنبا للمساءلة القانونية.