بعد دانيال.. هل تهدد العاصفة إلياس الدول العربية خلال الفترة المقبلة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - موجات جوية حادة ومضطربة تشهدها عدة بلدان في العالم وتحديدا الدول العربية المحاذية لمصر، خلال هذه الفترة الانتقالية المتقلبة بين الصيف والخريف.في هذا السياق قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن مصر بعيدة تماما عن التأثر بمثل هذه الاضطرابات الجوية وتحديدا موجة العاصفة التي تسمى إعلاميا بـ "إلياس"، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة استقرارا تاما في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.



وأوضحت منار غانم، أن العاصفة "إلياس" عبارة عن منخفض جوي موجود في اليونان وأثّر على عدة مناطق بسبب وجود أمطار غزيرة أكثر من المتوقع، تسببت في وجود فيضانات في الشوارع، وتزامن معها وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا عمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وغزارة في كميات الأمطار بشكل أعلى من المعدل.



وأشارت عضو المركز الإعلامي، أن موجة عدم الاستقرار شهدت عواصف رعدية وأمطارا غزيرة ولكنها تختلف تماما عن العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن كل حالة جوية لها تأثيرات مختلفة عن الحالات الأخرى وظواهر جوية مرتبطة بحدوثها، ولكن لم تصل حدتها إلى إعصار دانيال.



وقالت إن المنخفض الجوي المخيم على اليونان بدأت حدته تنخفض بشكل كبير، وبدأ يتخذ اتجاه مناطق شمال البحر المتوسط، ليؤثر على المناطق الواقعة هناك في الشمال ومنها تركيا خلال ساعات اليوم الجمعة، ليقل تأثيره على اليونان.



وأكدت منار غانم، أن الأيام القادمة على البلاد في جمهورية مصر العربية سوف تشهد تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، ولكن لا يوجد أي سحب مؤثرة، وتمثل ذلك في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته البلاد أمس الخميس واليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الكتل الهوائية المؤثرة على مصر هي شمالية شرقية، وهي بعيدة تماما عن كتل اليونان.



وكشفت أنه متوقع أن تشهد البلاد مع بداية الأسبوع المقبل مزيدا من التحسن في درجات الحرارة وسيطرة أجواء خريفية، وتحديدا يوم الأحد المقبل، بالتزامن أيضا مع بدء العام الدراسي، إذ سوف نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على جعل السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءا من أشعة الشمس وبالتالي سوف نشهد انخفاضا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وتصبح الأجواء خريفية.



وأشارت إلى أنه متوقع أن تسجَّل درجات حرارة عظمى في القاهرة الكبرى اعتبارا من يوم الأحد المقبل تصل حتى 31 درجة، لتسود أجواء خريفية مستقرة، وسوف تشهد باقي المناطق فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مؤكدة على أن الأجواء مستقرة تماما خلال أول أسبوع دراسي وأن المنخفض الجوي هو منخفض خريفي معتدل يحسن من الأجواء ويلطفها بعد الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة.

RT