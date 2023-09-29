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بريطانيا تعتزم مد خط بحري لنقل الطاقة المتجددة من المغرب

9/29/2023 3:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وضعت بريطانيا خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب باعتباره مشروعا له أهمية وطنية.


وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية اليوم الجمعة، أن شركة "إكس. لينكس"، التي يرأسها ديف لويس الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تيسكو"، ترغب في مد كابلات بحرية طولها 3800 كيلومتر لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى إلى سبعة ملايين منزل بريطاني بحلول 2030.


وأضافت الشبكة أنه ورغم وصف شركة "إكس. لينكس" إقرار الحكومة لمشروعها بأنه إنجاز كبير، فإن العديد من التحديات لا تزال قائمة. فبالإضافة إلى الحاجة لمد أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد، فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على مزيد من التمويل والاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.


بترا

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