بريطانيا تعتزم مد خط بحري لنقل الطاقة المتجددة من المغرب

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وضعت بريطانيا خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب باعتباره مشروعا له أهمية وطنية.
وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية اليوم الجمعة، أن شركة "إكس. لينكس"، التي يرأسها ديف لويس الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تيسكو"، ترغب في مد كابلات بحرية طولها 3800 كيلومتر لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى إلى سبعة ملايين منزل بريطاني بحلول 2030.
وأضافت الشبكة أنه ورغم وصف شركة "إكس. لينكس" إقرار الحكومة لمشروعها بأنه إنجاز كبير، فإن العديد من التحديات لا تزال قائمة. فبالإضافة إلى الحاجة لمد أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد، فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على مزيد من التمويل والاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.
بترا
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