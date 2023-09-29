مدفيديف يوجه بالتغلب على كافة الدفاعات الجوية الغربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حقل كابوستين يار للتجارب النووية والصاروخية في آستراخان جنوبي روسيا، ووجه بالوقوف على أي تقدم تحققه الدفاعات الجوية الغربية ومواجهته.



وقال مدفيديف، إن روسيا تبذل الجهود لإيجاد إمكانية للتصدي لأحدث المعدات العسكرية الغربية.

وأشار مدفيديف إلى أن روسيا ستواصل استخدام كافة السبل حتى تحقيق النصر النهائي.



وأضاف أنه على روسيا مواجهة كافة أنواع الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لدى "الناتو" وما يتم تزويد العدو الأوكراني به.



وتابع: "الشيء الرئيسي الذي يجب علينا تحقيقه هو مواجهة أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الحديثة في ترسانة "الناتو" والتي يتم تزويد عدونا بها".

RT