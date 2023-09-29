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بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

9/29/2023 3:13:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة نيويورك الأميركية، جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الأردنيين هناك، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.


كما دعت المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة نيويورك، إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:


- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777).


- السفارة الأردنية في واشنطن:


(0012022949522).


أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ([email protected] ).

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