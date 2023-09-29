الأردن ينهي المراجعة الثالثة للسياسة التجارية بنجاح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استكمل الأردن اليوم الجمعة، المراجعة الثالثة للسياسة التجارية في إطار أعمال منظمة التجارة العالمية عن الفترة (2016-2023) والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام.



وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن الدول الأعضاء في المنظمة أبدت اهتمامها وتقديرها للإصلاحات والسياسات التجارية التي نفذها الأردن خلال فترة المراجعة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إرساء قواعد الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التوقعات الاقتصادية من خلال السيطرة على التضخم بمعدل معقول في حدود 1.9% خلال فترة المراجعة والمحافظة على نمو إيجابي للناتج المحلي بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية.



وتحدثت الوزارة عن إشادة بالأداء الاقتصادي للأردن الذي حقق انتعاشاً خلال العام 2022 مدفوعاً بزيادة في دخل السياحة وارتفاع مساهمة القطاع التجاري الخارجي والتي ساهمت بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.



وحقق الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن معدل نمو تجاوز 80% مقارنة بالمستويات التي تحققت خلال فترة الجائحة والعام السابق، وفق الوزارة.



ونقلت الوزارة إشادة من الدول الأعضاء لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وإعداد خطط واستراتيجيات القطاعية، مع تأكيد العديد من الدول المتقدمة الاستعداد لدعمهم لمسيرة الإصلاح في الأردن والتعاون في سبيل تحقيق ذلك.



وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في كلمته الختامية، إنه مع انتهاء أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة؛ فإن الأردن أجاب عن جميع الأسئلة والاستفسارات خلال اجتماعات المراجعة المطروحة من الدول الأعضاء في الفترة الزمنية المحددة، والتي سلطت الضوء على البيئة الاقتصادية والاستثمارية والإجراءات الجمركية والتدابير المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وحقوق الملكية الفكرية وتمكين المرأة والمشتريات الحكومية والزراعة.



بدروه؛ أشاد رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة في بيانه الختامي إلى نجاح الأردن في مراجعة السياسة التجارية الثالثة في ما حققه من إصلاحات في مجال السياسات التجارية والاستثمارية خلال فترة المراجعة، وأعرب عن تقديره إلى جانب الدول الأعضاء بالإجراءات التي اتخذها الأردن بالحفاظ على اقتصاد مفتوح وتعزيز التجارة الحرة والعادلة خلال أزمة فيروس كورونا، والتي جاءت التزاماً برؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، بحسب بيان الوزارة.



وتعد هذه المراجعة الثالثة للأردن منذ الانضمام إلى المنظمة في العام 2000، وذلك بعد تحقيق النجاح في المراجعة الأولى والثانية في عامي 2008 و2015 على التوالي.