حادث تصادم يخلف 15 إصابة على شارع الأردن - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصيب 15 شخصا إثر حادث تصادم بين مركبتين على شارع الأردن/ عين الباشا، وفق إدارة السير.
وقالت السير لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل الإصابات عن طريق الدفاع المدني إلى أقرب مستشفى وحالاتهم العامة ما بين الحسنة والمتوسطة وأن الخسائر اقتصرت على وقوع أضرار مادية بالمركبات.
وأضافت أنه تم فتح تحقيق بالحادث للوقوف على أسبابه.
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