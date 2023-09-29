حادث تصادم يخلف 15 إصابة على شارع الأردن - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 15 شخصا إثر حادث تصادم بين مركبتين على شارع الأردن/ عين الباشا، وفق إدارة السير.

وقالت السير لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل الإصابات عن طريق الدفاع المدني إلى أقرب مستشفى وحالاتهم العامة ما بين الحسنة والمتوسطة وأن الخسائر اقتصرت على وقوع أضرار مادية بالمركبات.

وأضافت أنه تم فتح تحقيق بالحادث للوقوف على أسبابه.













