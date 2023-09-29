الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عسكري جنوب أريحا

الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عسكري جنوب أريحا
التاريخ
9/29/2023 3:13:16 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا على حاجز عسكري جنوب أريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد حسني العيوطي (23 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وذلك أثناء مروره عبر حاجز عسكري مقام على مدخل المدينة الجنوبي.
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