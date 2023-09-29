الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عسكري جنوب أريحا

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد حسني العيوطي (23 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وذلك أثناء مروره عبر حاجز عسكري مقام على مدخل المدينة الجنوبي.

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