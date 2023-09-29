توقف شبه تام لصادرات الديزل الروسي في الشهر المقبل بعد قرار الحكومة حظر تصدير الديزل عبر الموانئ البحرية





أظهرت بيانات اقتصادية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء

اعتزام روسيا خفض صادرات الديزل من موائنها الغربية الرئيسية إلى صفر تقريبا

خلال الشهر المقبل بعد قرار الحكومة حظر تصدير الديزل عبر الموانئ البحرية للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وبحسب البيانات فإنه من المحتمل وصول كميات الديزل التي سيتم تصديرها من موانئ البحر الأسود

إلى حوالي 223 ألف طن خلال الشهر المقبل ككل مقابل حوالي 7ر65 ألف طن يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي. وتضم الصادرات المنتظرة في الشهر المقبل

210 آلاف طن من بيلاروس (روسيا البيضاء) و8ر12 ألف طن سيتم شحنها من ميناء نوفوروسيسك الروسي لعملاء في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشرق أوروبا. وهذه الكميات معفاة من الحظر

الذي أعلن يوم 21 سبتمبر الحالي بهدف خفض أسعار الديزل في السوق المحلية.

وأشارت بلومبرج إلى ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا حيث زاد سعر العقود الآجلة إلى 1008 يورو للطن

بزيادة قدرها 16 يورو خلال دقائق، لآن روسيا هي أكبر مصدر لوقود الديزل في العالم.

وفي الوقت نفسه تراجعت صادرات روسيا اليومية من الديزل

بنسبة 28% خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي وقبل بدء تطبيق قرار الحكومة حظر تصدير الوقود لوقف ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن شركات النفط الروسية صدرت في المتوسط حوالي 7ر65 ألف طن ديزل يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي عبر الموانئ وخطوط السكك الحديدية، مقابل حولي 8ر91 ألف طن يوميا خلال الشهر الماضي.

وتزامن

تراجع صادرات الديزل قبل بدء حظر التصدير الذي يتزامن مع بدء أعمال الصيانة الموسمية لمصافي التكرير الروسية والتي تصل ذروتها في منتصف تشرين أكتوبر المقبل. وانكمش إنتاج الوقود في روسيا

إلى حوالي 230 ألف طن يوميا في أول 10 أيام من الشهر الحالي وهو أقل مستوى للإنتاج

منذ مايو الماضي.

ويهدد ارتفاع أسعار الديزل موسم الحصاد في روسيا، وزيادة معدل التضخم، وهو ما دفع

الحكومة للانتقال من التوصية بوقف التصدير إلى فرض حظر قانوني على التصدير.