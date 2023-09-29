الخارجية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة في أم درمان

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة بشرية في أم درمان، إحدى مدن العاصمة الثلاث، تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم: «قصفت المليشيا محطة المواصلات العامة بمنطقة الجرافة، شمال أم درمان، بالمدفعية الثقيلة، وفي ذروة ازدحام المحطة بالمواطنين».

وأضافت: «بلغت الحصيلة الأولية للقصف عشرة قتلى من بينهم أطفال، بينما لا يزال عدد كبير من الجرحى يتلقون العلاج وبعضهم إصابته خطيرة، ما يرشح عدد الضحايا للارتفاع».

وتابع البيان «إلى جانب ذلك، دمرت المركبات والمحلات التجارية الموجودة، ما يعني حرمان عشرات الأسر من مصادر دخلهم».

وأضاف البيان: «تأتي الجريمة الجديدة امتداداً للمخطط الشرير للمليشيا الإرهابية الرامي لإخلاء العاصمة من سكانها، بغرض الاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم وتحويل المناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية».

كما اتهم البيان قوات الدعم السريع بقصف رئاسة مفوضية العمل الإنساني بالخرطوم أمس، ودمرت المبنى وما به من سيارات وأجهزة وسجلات.

ومفوضية العمل الإنساني، كما هو معروف، هي المسؤولة عن تنسيق وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية في كل أنحاء البلاد.

وجاء في البيان: «لا تزال المليشيا تحتل عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة وتستخدمها مراكز عسكرية».

ومضى قائلاً: «إن ارتكاب المليشيا (قوات الدعم السريع) هذه الجرائم الشنيعة في يوم واحد وحيز جغرافي محدود لهو أكبر دليل على الطبيعة الإجرامية الإرهابية لهذه المليشيا، ما يحتم على المجتمع الدولي التعامل معها على ذلك الأساس».

ولم تردّ قوات الدعم السريع حتى الآن على هذا الاتهام، لكن الطرفين دأبا على اتهام بعضهما بعضاً بارتكاب جرائم ومجازر في الحرب التي أودت بحياة الآلاف ونزوح الملايين.