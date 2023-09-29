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مصرع 7 أشخاص بتفجير نفَّذه انتحاري في مقديشو

9/29/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي 7 أشخاص مصرعهم بتفجير نفَّذه انتحاري العاصمة الصومالية مقديشو.

وكشف شاهد ومصادر طبية أن الانتحاري فجَّر مواد ناسفة، بعد ظهر اليوم، بمقهى في مقديشو، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وأوضح الشاهد أن الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مشيراً إلى أن المقهى يرتاده جنود.

وقال أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار: «أحصيت وساعدت في نقل سبعة قتلى وستة جرحى معظمهم جنود».

وأكدت مصادر طبية من الموقع، طالبةً عدم الكشف عن هوياتها، عدد القتلى، موضحةً أن عدد الجرحى ثمانية.

ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، ولم ترد الشرطة ومسؤولون حكوميون حتى الآن على طلبات للحصول على تعليق.

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