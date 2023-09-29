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يحدث في السويد.. استدعاء الجيش لقتال رجال العصابات في أعقاب موجة جريمة غير مسبوقة

9/29/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت السلطات في السويد اعتزامها تكليف جيش البلاد بتنفيذ بعض المهام لمساعدة الشرطة في أعقاب موجة جريمة غير مسبوقة.

ومن شأن مشاركة الجيش في مكافحة الجريمة أن تصبح خطوة غير عادية إلى حد بعيد بالنسبة للسويد، ما يسلط الضوء على خطورة عنف العصابات الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد هذا الشهر.

وإلى ذلك، قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل كيف يمكن للقوات المسلحة والشرطة العمل معا.

وقال قائد الشرطة الوطنية إن ذلك لن يشمل قيام الجيش بأعمال الشرطة المباشرة.

كان تصاعد عمليات إطلاق النار والتفجيرات في سبتمب استثنائيا، وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في الأيام الأخيرة في هجمات منفصلة يشتبه أنها على صلة بعصابات إجرامية.


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