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النائب العام الليبي يأمر بحبس 4 مسؤولين جدد بسبب الفيضانات

9/29/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي، في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر.

وكان النائب العام أمر، في 25 سبتمبر، بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام، ليل الخميس الجمعة، أنه تم وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق، لمسؤوليتهم المفترضة عن «إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم، وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول» تسبب في وفاة الآلاف.

من جهتها، أعلنت سلطات، شرقي ليبيا، اليوم، أنها ستبدأ، خلال الأيام المقبلة، تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال.

وقالت حكومة شرق البلاد، في بيان، إن «نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة» المكلّفة بهذا الملف. وفي المقابل، «تم تسليم الشيكات إلى رؤساء» البلديات المتضرّرة.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار «دانيال»، التي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة شرقي البلاد.

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