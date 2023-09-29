نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يصل إلى جمهورية ألبانيا في زيارة عمل

(MENAFN
- Al-Bayan)
نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، حيث كان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مطار «الأم تيريزا» تيرانا الدولي، بليندا بالوكو، نائب رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة وعدد من المسؤولين الألبانيين.
وتأتي زيارة سموّه إلى البلد الصديق، في إطار توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر موقعه الرسمي.
ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، وفدٌ يضمُّ معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز أبوظبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
كان سموه قد غادر، اليوم، بلغراد بعد زيارة عمل لجمهورية صربيا الصديقة، حيث كان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار بلغراد الدولي، آنا برنابيتش، رئيسة الوزراء الصربية.
وأعرب سموه، لدى مغادرته العاصمة بلغراد، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي تعكس العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية صربية الصديقة.
MENAFN29092023000110011019ID1107167627
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.