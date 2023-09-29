نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يصل إلى جمهورية ألبانيا في زيارة عمل

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، حيث كان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مطار «الأم تيريزا» تيرانا الدولي، بليندا بالوكو، نائب رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة وعدد من المسؤولين الألبانيين.

وتأتي زيارة سموّه إلى البلد الصديق، في إطار توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر موقعه الرسمي.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، وفدٌ يضمُّ معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز أبوظبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

كان سموه قد غادر، اليوم، بلغراد بعد زيارة عمل لجمهورية صربيا الصديقة، حيث كان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار بلغراد الدولي، آنا برنابيتش، رئيسة الوزراء الصربية.

وأعرب سموه، لدى مغادرته العاصمة بلغراد، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي تعكس العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية صربية الصديقة.