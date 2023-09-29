السودان يعلن تفشي الكوليرا مع حدوث قفزة في الأعداد العالمية

أعلن السودان تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك بالتزامن مع حدوث قفزة في الأعداد العالمية للمصابين بالمرض الفتاك.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن السودان، الذي يمزقه الصراع، أعلن تفشي وباء الكوليرا في ولاية القضارف شرقي البلاد، حيث جرى تأكيد أربع إصابات بالمرض، والإبلاغ عن وفاة 16 شخصاً مع بداية هذا الأسبوع. وتوجد 264 حالة أخرى في القضارف.

وتجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كان المرض قد انتشر إلى الخرطوم التي تشهد حالات متزايدة من الإسهال.

وقبل أسابيع، وزعت منظمة الصحة مواد لتشخيص مرض الكوليرا وعلاجه.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها تساند وزارة الصحة السودانية في جهودها لتزويد المزيد من المواطنين بمياه شرب نظيفة ومراحيض صحية.

ونظراً للقتال المستمر في السودان منذ أبريل، يتعرض الكثير من المواطنين للنزوح من منازلهم.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الطواقم الصحية تعمل بأقصى إمكانياتها، في حين تتعرض العيادات للهجوم بشكل متكرر.

ولم يعد بإمكان نحو 70% من المستشفيات في مناطق الصراع تقديم العلاج للمواطنين.

والكوليرا عبارة عن مرض يسبب الإسهال ما يعرّض الحياة للخطر، وهو غالباً ما ينتقل عبر مياه الشرب الملوثة بالفضلات.

وبدون تقديم رعاية طبية، يمكن أن يتوفى المرء في غضون ساعات قليلة، على الرغم من أن فرص النجاة مرتفعة للغاية بتناول المزيد من المياه.

وتتزايد حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم، إذ أبلغت حكومات عدة منظمة الصحة العالمية، العام الماضي، عن وجود نحو 470 ألف حالة إصابة، ما يشكّل أكثر من ضعف حالات العام السابق عليه.