السعودية..مزاد على التمر يثير جدلا كبيرا بسبب سعره الصادم

(MENAFN
- Khaberni) انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبيع كمية من التمر في مزاد بمبلغ اعتبره البعض "صادم"، فيما أوضح البعض الآخر تفاصيل هذه العملية.
وحسب ما أبان الفيديو الذي تداوبل رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية، بدأ المزاد بـ12 ألف ريال ثم تسابق الزبائن على رفع السعر حتى وصل إلى 40 ألف ريال (نجو 10 آلاف دولار).
وأثار مقطع الفيديو حالة كبيرة من الجدل، حيث ظهر في البداية كرتونتان فقط من التمر أمام الزبائن، ما سبب صدمة للنشطاء بأن تكون بهذا السعر، فيما أوضحت العديد من الحسابات أنه "يتم وزن التمر في الأحساء بـ"المن" ويقدر المن الواحد بـ 240 كغم ويتم تقسيمها على 12 كرتون، وكل كرتون 20 كيلو وبعدها يتم تقسيمها حسب الطلب..المزايدة في المقطع على سعر المن وليس الكرتون".
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