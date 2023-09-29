السعودية..مزاد على التمر يثير جدلا كبيرا بسبب سعره الصادم

MENAFN - Khaberni) انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبيع كمية من التمر في مزاد بمبلغ اعتبره البعض "صادم"، فيما أوضح البعض الآخر تفاصيل هذه العملية.

وحسب ما أبان الفيديو الذي تداوبل رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية، بدأ المزاد بـ12 ألف ريال ثم تسابق الزبائن على رفع السعر حتى وصل إلى 40 ألف ريال (نجو 10 آلاف دولار).

وأثار مقطع الفيديو حالة كبيرة من الجدل، حيث ظهر في البداية كرتونتان فقط من التمر أمام الزبائن، ما سبب صدمة للنشطاء بأن تكون بهذا السعر، فيما أوضحت العديد من الحسابات أنه "يتم وزن التمر في الأحساء بـ"المن" ويقدر المن الواحد بـ 240 كغم ويتم تقسيمها على 12 كرتون، وكل كرتون 20 كيلو وبعدها يتم تقسيمها حسب الطلب..المزايدة في المقطع على سعر المن وليس الكرتون".



