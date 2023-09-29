أول يوم مدرسة.. غدا فى اليوم السابع

MENAFN - Youm7) ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد.. أول يوم مدرسة.. "حياة كريمة" تحل أزمة الكثافة .. انتظام 25 مليون طالب الأحد.. "التعليم" توجه بتنظيم دخول الطالب حرصا على سلامتهم وتشدد على تحية العلم وترديد النشيد الوطنى.. وجولات ميدانية لمتابعة الحضور فى الفصول





اقرأ فى العدد أيضا..





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التراث المصرى خط أحمر.. رئيس "الآثار المستردة": مصر تشهد اهتماما غير مسبوق بالآثار المصرية.. زاهى حواس: الرئيس لا يبنى مجدا شخصيا بل يعمل لصالح الوطن





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أشرف فولة أحدث المواقف الإنسانية للرئيس السيسى.. الرئيس يوجه برعاية بطل كمال الأجسام المجمع الطبى للقوات المسلحة يستقبل اللاعب



