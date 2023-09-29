Saturday, 30 September 2023 12:59 GMT

أول يوم مدرسة.. غدا فى اليوم السابع

9/29/2023 2:45:56 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد.. أول يوم مدرسة.. "حياة كريمة" تحل أزمة الكثافة .. انتظام 25 مليون طالب الأحد.. "التعليم" توجه بتنظيم دخول الطالب حرصا على سلامتهم وتشدد على تحية العلم وترديد النشيد الوطنى.. وجولات ميدانية لمتابعة الحضور فى الفصول


اقرأ فى العدد أيضا..


القطارات تعبر من جديد لسيناء.. إنشاء كوبرى مزدوج بالفردان أعلى قناة السويس الجديدة.. إعادة إنشاء السكة الحديد بعد سرقتها فى 2011 ومدها للعريش بطول 275 كم.. وتخصيص قطار للركاب وآخر للبضائع


التراث المصرى خط أحمر.. رئيس "الآثار المستردة": مصر تشهد اهتماما غير مسبوق بالآثار المصرية.. زاهى حواس: الرئيس لا يبنى مجدا شخصيا بل يعمل لصالح الوطن


تحت شعار مسافة واحدة من جميع المرشحين.. 3 محاور تؤكد موقف المتحدة من الانتخابات الرئاسية


أشرف فولة أحدث المواقف الإنسانية للرئيس السيسى.. الرئيس يوجه برعاية بطل كمال الأجسام المجمع الطبى للقوات المسلحة يستقبل اللاعب




p



MENAFN29092023000132011024ID1107167577

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث