المتحدة تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع مرشحى الرئاسة.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا قالت فيه إنه بعد الإعلان رسميا عن بدء الاستحقاق الدستوري وإجراء الإنتخابات الرئاسية التي تعتبر أهم حدث يحدد مصير المصريين ويرسم خطوات وطريق مستقبل بلادنا مصر لما لمنصب رئيس الجمهورية الذي تجرى حوله الإنتخابات من أهمية.. فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على التالي:المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع مرشحى الرئاسة

المتحدة تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع مرشحى الرئاسة

- الشركة المتحدة بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزاما بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومواثيق الشرف الاعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.-الشركة المتحدة ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ في اطار حرصها على تعريفالمواطن المصري وتوعيته بأهمية الانتخابات واجراءاتها المختلفة وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة إعلامها.-الشركة المتحدة تشير إلى تأهب جميع اصداراتها لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهمفي مصر؛ بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان المخطط الزمني؛ مرورا بفترات التوكيلات وفتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز.. وذلك من خلال عدد من الصحفيين والإعلاميين المدربين وعبر أحدث وسائل التكنولوجيا والأدوات المتطورة التى تملكها الشركة وتساعد في إتمام المهمة.-أخيرا.. يأتي بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محددا لموقفها من كافة المرشحين الفعليين بعد فتح باب الترشح.. مرحبا بالتواصل مع حملات المرشحين جميعهم في إطار المتفق عليه من قواعد مهنية منظمة.