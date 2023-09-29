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سمير جعج يطالب رئيس البرلمان اللبنانى بعقد جلسات مفتوحة لانتخابات الرئاسة

9/29/2023 2:45:53 PM
(MENAFN- Youm7) قلل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من إمكانية التوصل إلى تسوية سياسة تنهي الشغور الرئاسي وتخرج لبنان من واقعها المتأزم، مطالباً رئيس مجلس النواب نبيه بري بالإيفاء بوعوده وعقد جلسات مفتوحة للبرلمان.

وقال جعجع: طالما لمحور الممانعة والتيار وزن في اللعبة السياسية يجب ألا نتأمل خيرا، وهذا الكلام ليس من منطق الخصومة، بل لأن هذا الفريق لا يفهم بمنطق الدولة ولا بتسيير أمورها، وهو غير مستعدٍ لضبط بعض الأمور الأساسية التي قد تؤثر على شعبيته، وهى أمور إذا تمت السيطرة عليها فستدار أموال كثيرة على الدولة تفوق حاجتها من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن الرئيس بري دعا إلى عقد 12 جلسة خلال سنة أي بمعدل جلسة لكل شهر، وشرح أنه من شبه المستحيل انتخاب رئيس من الدورة الأولى، نظرا للحاجة إلى 86 صوتا، إلا في حالات استثنائية، لذا من الطبيعي أن يصار إلى فتح دورات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس".

وشدد جعجع على تمسك "القوات" بمواقفه الواضحة، لأن الخيار هذه المرة إما الوصول إلى حل جدي أو الإيحاء بذلك للشعب وتمديد الأزمة سنوات أخرى، مجدداً التأكيد على أن الحل سهل، ويكمن بدعوة بري إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد.

وأضاف: علينا المحافظة على موقفنا، فالمعارضة مصممة على عدم القبول بالحلول المعتورة، ولن نتوقف إلا عند الوصول إلى النور .



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