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العراق يدين التفجيرين الإرهابيين في باكستان

9/29/2023 2:45:53 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، التفجيرين الإرهابيين في باكستان، إذ استهدف التفجير الأول احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأدى إلى مقتل عددٍ من المواطنين، وكذلك التفجير الثاني الذي استهدف مسجدًا في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر (شمال غرب) أثناء صلاة الجمعة.

وأعربت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وتضامنها مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها، والتي تقوم بها الجماعات الإرهابيّة والتكفيرية المتطرفة.

وأكدت أن استهداف المصلين الأبرياء في المساجد دليل واضح على بشاعة الفكر الذي تحمله هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعي للدول.



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