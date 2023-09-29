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الدفاع المدني السوري يخمد حرائق في مناطق زراعية بمدينة طرطوس.. صور

9/29/2023 2:45:53 PM
(MENAFN- Youm7) أخمد عناصر دائرة الحراج التابعة لمديرية الزراعة في محافظة طرطوس السورية، بالتعاون مع فوج الدفاع المدني والمجتمع المحلي حريقاً اندلع في الأراضي الحراجية والزراعية بقرية جنين في ريف مشتى الحلو.
وأوضح رئيس مجلس بلدية مشتى الحلو سمير بطرس لـ"سانا" أنه فور التبليغ باندلاع الحريق توجهت فرق الإطفاء لإخماده رغم الصعوبة بسبب وعورة الأراضي، مبيناً أن الحريق اندلع في أرض زراعية، وامتد إلى أرض حراجية، وأسفر عن أضرار بأشجار الزيتون والسنديان والبلوط والأعشاب.
وأشار بطرس إلى أنه شاركت بعملية الإخماد آليات من فوج الدفاع المدني بصافيتا ومشتى الحلو ودريكيش وآليات من مركز حراج عين عفان وفرق تطوعية
من المجتمع المحلي.
إخماد الحريق

صعود الدخان

حرائق طرطوس



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