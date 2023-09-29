هل تأثرت المنشآت النووية في المغرب بزلزال الحوز؟ وزير مغربي يجيب

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية أن جميع منشآت الطاقة المغربية تعمل بشكل طبيعي عقب الزلزال الذي وقع بداية الشهر الجاري، باستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في أحد محطات الكهرباء بمدينة ورزازات، لكن تم إصلاحها.

وأضافت الوزراة - في بيان اليوم الجمعة، أن المنشآت النووية لم تشهد "أية أضرار تُذكَر"؛ وذلك إثر الزلزال، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، الذي ضرب عدد من مدن وأقاليم المغرب في 9 سبتمبر الجاري، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير عشرات القرى والمدن وتشريد آلاف السكان.

وأوضح بيان وزارة الانتقال الطاقي المغربية أن المناجم الموجودة في أقاليم الحوز وتارودانت -الأكثر تضررًا من الزلزال- لم تشهد أي تأثر أو تغيير جوهري جراء الزلزال، مضيفا أنه تم تشكيل خلايا فنية لتقييم الأضرار والمخاطر المحتملة وحصرها.



