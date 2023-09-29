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المجلس القومى للمرأة ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

9/29/2023 2:45:49 PM
(MENAFN- Youm7) يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته الفنية وفروعه بالمحافظات، بخالص التعازي والمواساة إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لوفاة نجلها محمود حسين خطاب صباح اليوم .



وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لهذا المصاب الكبير، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان




وتقدم السفير محمود كارم،
نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب، الذى لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله.



وسوف يشيع الجثمان اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الجمعة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.
















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