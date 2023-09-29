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الجامعة المصرية اليابانية الأولى محليا فى تصنيف تايمز البريطانى

9/29/2023 2:45:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن انجاز جديد للجامعة فى التصنيفات الدولية
حيث تصدرت الجامعة المصرية اليابانية الجامعات المصرية التى ظهرت بتصنيف التايمز البريطانى للجامعات العالمية
على مستوى
28 جامعة
مصرية تم ظهورها في التصنيف وجاءت الجامعة المصرية اليابانية فى شريحة الجامعات 601 - 800 على مستوى العالم.



وأشار رئيس الجامعة
أن الجامعة تفتخر بتحقيق هذا الانجاز
مشيرا إلى انها جامعة بحثية
فى المقام الأول تضع على رأس أولوياتها دعم البحث العلمى والجهات الصناعية فى مصر وافريقيا والشرق الأوسط .



أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تصنيف التايمز العالمي في نسخته الجديدة لعام 2024، التي صنفت وقيمت 1904 جامعة من 108 دول حول العالم.



وأوضح الوزير، أن الجامعات المصرية حققت في هذا التصنيف زيادة في عددها، وذلك بالقياس إلى نسخة العام الماضي، حيث سجلت النتائج تحقيق 28 جامعة مرتبة إيجابية على صعيد التنافس العالمي، وحصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرتبة (601-800)، ثم جاءت جامعات الأزهر، الإسكندرية، أسوان، القاهرة، دمياط، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة المرتبة (1000 – 801 )، يليها جامعات عين شمس، بنها، بني سويف، الفيوم، المنيا، جامعة النيل الأهلية، السويس، قناة السويس، طنطا، زويل للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (1200 – 1001)، بينما جاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة حلوان، وبورسعيد، وسوهاج، وجنوب الوادي في المرتبة (1500 – 1201 )، وسجلت الجامعة الألمانية بالقاهرة المرتبة (1501+"

















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