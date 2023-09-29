مفوضة الاتحاد الأفريقي: أفريقيا في قلب تحول الطاقة العالمي بفضل المعادن الحرجة

MENAFN - Youm7) أكدت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي أنأفريقيا تقع في قلب تحول الطاقة العالمي، وذلك بفضل "المعادن الحرجة " .

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في كلمتها أمام أول قمة من نوعها نظمتها الوكالة الدولية للطاقة للمعادن الحيوية " الحرجة " والطاقة النظيفة بمشاركة وزراء من أكثر من 50 دولة ، و ممثلي ٤٠ شركة عالمية و مؤسسة تمويل دولية ،" إن القارة الأفريقية تمتلك ما لا يقل عن خمس احتياطيات العالم في اثني عشر معدنا حاسما لانتقال الطاقة.

وأشارت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأفريقي إلي أن المعادن الحرجة ضرورية لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات، والثروة المعدنية في أفريقيا لديها القدرة على الاستفادة ليس فقط من القارة، ولكن لتوفير أساس لانتقال الطاقة العالمي.

وقالت، إن الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية الأخرى يطور استراتيجية أفريقية للمعادن الخضراء، والتي تهدف إلى تحسين تنظيم التعدين ومؤسساته، وبناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من بين أهداف أخرى, لافته إلى أهمية تلك الاستراتيجية، وأن الخطوة التالية المهمة هي كيفية ترجمة هذه الاستراتيجية إلى استراتيجية عملية، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية.

وأكدت أن قارة

أفريقيا لديها الآن فرصة لتطوير استراتيجية للمعادن المستخرجة في القارة التي تعتبر حاسمة في عصر تكنولوجيا الطاقة النظيفة ، مشيره إلي أنه علي رأس تلك المعادن الكوبالت والجرافيت الطبيعي والليثيوم والمنجنيز والفوسفور والفاناديوم للبطاريات؛ الألومنيوم والنحاس للشبكات الكهربائية؛ والكروم والنيكل والزنك لمزارع الرياح والطاقة الشمسية المركزة وخلايا الوقود؛ إضافة إلي معادن مجموعة البلاتين للمحللات الكهربائية الهيدروجينية وخلايا الوقود، والعناصر الأرضية النادرة للمغناطيس في المحركات والمولدات الكهربائية، والحديد والصلب والسبائك المستخدمة في جميع أنحاء الاقتصاد ، وأن

هذه المعادن ليست فقط مدخلات في القطاعات الأساسية للتعدين والزراعة والصناعة والبناء والنقل والمياه والطاقة ولكنها أيضا مدخلات حاسمة للصناعات الخضراء الجديدة.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد " إنه مع تحول العالم إلى مسار خال من الانبعاثات بحلول عام 2050، يزداد الطلب على التقنيات منخفضة الكربون للطاقة مثل تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة مثل بطاريات ليثيوم أيون (LIBs) بشكل كبير ، مضيفه " وتتمتع أفريقيا ب 42 عنصرا من أصل 63 عنصرا مطلوبا في التقنيات منخفضة الكربون والثورة الصناعية الرابعة.

وأشارت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأفريقي إلي أن أفريقيا تتمتع أيضا بالمعادن الخضراء الإستراتيجية التي يحتاجها العالم لنقل الطاقة والصناعات الخضراء، بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وأنظمة تخزين الطاقة مثل بطاريات ليثيوم أيون (LIB).

ولفتت إلى أن العالم في مرحلة مبكرة من عصر صناعي جديد .. عصر تكنولوجيا الطاقة النظيفة، خيث تنتج تكنولوجيات الطاقة النظيفة انبعاثات كربونية أقل، مضيفة " ولكن من المفارقات تقريبا أن العديد منها يحتاج إلى معادن أكثر من المعادن القائمة على الوقود الأحفوري التي يحل محلها.

وتابعت قائلة " يتم الحصول على العديد من المعادن التي تغذي صناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والبطارات والمركبات الكهربائية التي تتوسع بسرعة من أفريقيا , ونوهت إلي أنه من المتوقع زيادة قدرها ٥٠٠٪؜ من إنتاج المعادن، مثل الجرافيت والليثيوم والكوبالت، بحلول عام 2050، لتلبية الطلب على الطاقة النظيفة .

وأوضحت الدكتورة أماني أبو زيد

أن الصورة المتزايدة للموارد المعدنية التي تغذي هذا العصر الصناعي الجديد الذي يتميز بانخفاض تكلفة تكنولوجيا الطاقة النظيفة يعطي أفريقيا مجموعة جديدة من فرص التنمية , لتوجيه المعادن إلى تصنيع صناعات الطاقة النظيفة لتلبية احتياجاتها الخاصة إلى جانب تغذية سلاسل التوريد العالمية.

وقالت " بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الاقتصاد الرقمي سريع التطور عددا متزايدا من المعادن للأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والشبكات ، وتتطلب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معادن مثل الجاليوم والجرمانيوم والإنديوم والعناصر الأرضية النادرة (REEs) والسيلينيوم والتنتالوم والتيلوريوم، وهي مواد خام أساسية لجميع أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الرقائق الدقيقة والدوائر المتكاملة.

وقالت " ومع ذلك، لا تزال أفريقيا اقتصادا استخراجيا، حيث يتم تكرير معظم المعادن (حوالي 70٪) ومعالجتها خارج القارة.

وفيما يتعلق بالفرص المتاحة لأفريقيا والاستراتيجية الأفريقية للمعادن الخضراء (AGMS) ، أوضحت الدكتورة أماني أبو زيد أن

هذه التحولات توفر زخما جديدا وفرصة للبلدان الأفريقية للسيطرة على مصيرها، والانخراط مع بقية العالم بشروط أفريقية.

وأضافت " في حين أن الاندفاع نحو المعادن لجدول أعمال إزالة الكربون هو فرصة، في أفريقيا مع أكثر من مليار شخص و 55 بلدا، لا يزال 600 مليون شخص في أفريقيا في الظلام، دون الحصول على الطاقة.

وتابعت "

لطالما كان ينظر إلى الثروة المعدنية في أفريقيا على أنها نقطة انطلاق للتحديث، والتي تم التعبير عنها في أهداف سياسة رؤية التعدين الأفريقية (AMV) ، و تعد AMV جزءا من مجموعة قوية من السياسات الأفريقية المتعلقة بالاستثمار والتصنيع والتجارة والاستثمار في رأس المال البشري وحماية البيئة والتعاون العالمي والتنمية المستدامة وغيرها.

وأوضحت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأفريقي أن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الروابط بين المعادن أو السلع الأساسية الأخرى وبقية الاقتصاد لدفع النمو.

وقالت " بالإضافة إلى ذلك، فإن "استراتيجية الاتحاد الأفريقي للسلع الأساسية" (AUCS) المعتمدة في عام 2021 مبنية على أسس هبة الموارد الطبيعية في أفريقيا ورؤيتها لكيفية تسخير ذلك من أجل التنمية ، مضيفة "

يتردد صدى استراتيجية السلع في الاتحاد الأفريقي مع جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063 في رؤيته "السلع الأساسية التي تساهم في أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية".

وشددت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي على أنه بما أن أفريقيا هي القارة التي تتمتع بمعظم المعادن الخضراء التي تعد أساسية في انتقال الطاقة العالمي والاقتصاد الرقمي؛ مع الاعتراف بأن تسريع انتقال الطاقة سيزيد من الطلب على المعادن الخضراء؛ مع القلق العميق من أن 70٪ من صادرات المعادن في أفريقيا هي سلع غير معالجة، يجب على الدول الأفريقية توفير سياسات تمكينية لجذب القيمة المحلية المضافة للمعادن الخضراء داخل القارة؛ وتعزيز التصنيع الأخضر في القارة من خلال تسهيل ظهور وتوسيع المجمعات الصناعية الخضراء والمناطق الاقتصادية الخاصة للمعادن الخضراء؛ واعتماد استراتيجيات مثل الأخضر الأفريقي القادم استراتيجية المعادن (AGMS).



