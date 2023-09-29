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بوتين يوقع مرسومًا يسمح للأوكرانيين بدخول روسيا

9/29/2023 2:45:41 PM
(MENAFN- Youm7) وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا يسمح للمواطنين الأوكرانيين بدخول روسيا ومغادرتها بموجب بطاقات الهوية الشخصية بما فيها منتهية الصلاحية.

وجاء في المرسوم - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "إنه سيتم السماح لمواطني أوكرانيا بدخول روسيا والخروج منها بموجب الوثائق التالية: (بطاقة الهوية الأوكرانية بما فيها منتهية الصلاحية، جواز سفر مواطن أوكرانيا، جوازات السفر الدبلوماسية الأوكرانية، شهادة الميلاد للأطفال دون 16 سنة، جواز سفر مواطن أوكرانيا أو بطاقة الهوية للممثل القانوني للقاصر، بطاقة هوية البحارة، وثيقة سفر للعودة إلى أوكرانيا، بطاقة أفراد طواقم الطائرات)".

ويمكن لمواطني أوكرانيا - وفقًا للمرسوم - دخول أراضي روسيا، بما في ذلك على أساس الوثائق التي انتهت صلاحيتها، ويمكن للمواطنين الذين ليس لديهم الوثائق المذكورة مغادرة روسيا برًا إلى البلدان المجاورة على أساس (نسخة من شهادة تحديد هوية مواطن أجنبي)، والتي يمكن الحصول عليها من الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية.



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