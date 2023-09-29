عطل في شبكة مراقبة الحركة الجوية اليابانية يؤدي لتأخير رحلات الطيران

(MENAFN
- Youm7) ذكرت وزارة النقل اليابانية، أن عطلًا في نظام شبكة مراقبة الحركة الجوية حدث، اليوم /الجمعة/، مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية، في أجزاء كبيرة من اليابان.
وأضافت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن المشكلة بدأت صباح اليوم في مركز مراقبة الحركة الجوية بمنطقة طوكيو، مما أدى إلى فرض قيود على المغادرة في المطارات.
وأشارت الوكالة اليابانية إلى أنه تم استعادة تشغيل النظام خلال نصف ساعة وتم رفع القيود بعد ذلك، ولكن رغم ذلك تأثر بعض الرحلات الجوية.
بدورها.. ذكرت شركة الخطوط الجوية اليابانية أن 12 من رحلاتها تأخرت لمدة تصل إلى 28 دقيقة، مما أثر على حوالي 1400 شخص.
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