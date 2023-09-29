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عطل في شبكة مراقبة الحركة الجوية اليابانية يؤدي لتأخير رحلات الطيران

9/29/2023 2:45:41 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وزارة النقل اليابانية، أن عطلًا في نظام شبكة مراقبة الحركة الجوية حدث، اليوم /الجمعة/، مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية، في أجزاء كبيرة من اليابان.

وأضافت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن المشكلة بدأت صباح اليوم في مركز مراقبة الحركة الجوية بمنطقة طوكيو، مما أدى إلى فرض قيود على المغادرة في المطارات.

وأشارت الوكالة اليابانية إلى أنه تم استعادة تشغيل النظام خلال نصف ساعة وتم رفع القيود بعد ذلك، ولكن رغم ذلك تأثر بعض الرحلات الجوية.

بدورها.. ذكرت شركة الخطوط الجوية اليابانية أن 12 من رحلاتها تأخرت لمدة تصل إلى 28 دقيقة، مما أثر على حوالي 1400 شخص.



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