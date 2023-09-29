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الولايات المتحدة ترحب بتعاون الصين في مواجهة التحديات المشتركة

9/29/2023 2:45:41 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ترحب بتعاون جمهورية الصين الشعبية في معالجة التحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ والصحة العامة ومكافحة المخدرات والأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد الكلي العالمي، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة العمل مع المجتمع الدولي لحل أخطر التحديات التي يواجهها العالم.

جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بمناسبة العيد الوطني الرابع والسبعين للصين الذي يوافق الأول من أكتوبر.

وتمنى بلينكن لشعب جمهورية الصين الشعبية السلام والسعادة والرخاء في العام الجديد.



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