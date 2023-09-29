حريق هائل يلتهم أكبر سوق خضار في العاصمة الهندية

(MENAFN
- Youm7) اندلع حريق هائل في أكبر سوق لبيع الخضار بالجملة في العاصمة الهندية، نيودلهي.
وقال مسئولون - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة، إنه تم الدفع بـ 11 شاحنة إطفاء إلى موقع الحادث حيث تمت السيطرة على الحريق، لافتين إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وأضاف المسئولون أنهم يشتبهون في أن الحريق اندلع في كومة قمامة خلف متجر لبيع الطماطم، كما تظهر بعض اللقطات نشوب الحريق في صف كامل من المتاجر في السوق.
MENAFN29092023000132011024ID1107167561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.