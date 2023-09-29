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حريق هائل يلتهم أكبر سوق خضار في العاصمة الهندية

9/29/2023 2:45:41 PM
(MENAFN- Youm7) اندلع حريق هائل في أكبر سوق لبيع الخضار بالجملة في العاصمة الهندية، نيودلهي.

وقال مسئولون - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة، إنه تم الدفع بـ 11 شاحنة إطفاء إلى موقع الحادث حيث تمت السيطرة على الحريق، لافتين إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأضاف المسئولون أنهم يشتبهون في أن الحريق اندلع في كومة قمامة خلف متجر لبيع الطماطم، كما تظهر بعض اللقطات نشوب الحريق في صف كامل من المتاجر في السوق.



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