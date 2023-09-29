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كابيتانو مصر.. إعادة الثقة لأحد المشاركين بمكالمة هاتفية من أسرته فيديو

9/29/2023 2:45:37 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت حلقة كابيتانو مصر المذاعة على قناة "أون أى"، سرحان أحد اللاعبين المشاركين وعدم التركيز خلال محاضرة من الدكتورة مروة صبرى النفسية للاعبين قبل بداية المباريات.

وحرصت الدكتورة مروة صبرى على عقد جلسة مع أحمد أحد اللاعبين وظهر عليه الحزن والبكاء لبعده عن أهله، فبدأت الدكتورة فى تهدئته وطلبته بالتركيز فى حلمه وحلم أسرته.

وقامت الدكتورة بعمل اتصال بأهله الذين طالبوا ابنهم برفع رأسهم وتحقيق حلمهم، وهو ما استجاب له اللاعب وبدأ يتمالك أعصابه بفضل هذه المكالمة.




ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.



وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.









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