حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023

(MENAFN
- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.
الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.. فيديو
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إصابة إبراهيم عادل بإلتواء فى الكاحل أمام الجيش الرواندى
عودة جابر والمثلوثى لقائمة الزمالك أمام أرتا سولار واستبعاد محمود علاء
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الزمالك بالزى الأبيض الكامل فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتى غدًا
الزمالك يعتمد عقود جميع لاعبى فريق الطائرة والموافقة على توثيق العقود
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