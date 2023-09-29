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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023

9/29/2023 2:45:36 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.

الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.. فيديو




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