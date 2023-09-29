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راحة 3 أيام للاعبى بيراميدز قبل الاستعداد لمواجهة إنبى فى الدورى

9/29/2023 2:45:36 PM
(MENAFN- Youm7) قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على الجيش الرواندي في دوري الأبطال.
وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.
ومن المنتظر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض مباراة إنبي المحدد لها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز.
وحقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.


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