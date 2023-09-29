الملاكم عشيش يتأهل إلى ربع نهائي منافسات الملاكمة بالألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، مساء اليوم الجمعة، إلى ربع نهائي وزن تحت 80 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

ونجح "عشيش" بتحقيق انتصاره الأول وجاء على حساب اللاعب الإندونيسي، مايكل موسكيتا بإيقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية لعدم التكافؤ.

وسيلتقي حسين عشيش، يوم الأحد المقبل، في الدور ربع النهائي مع اللاعب الأوزبكي، تورابيك خابيبولاييف، الذي فاز بدوره على اللاعب السعودي أحمد محمد.

من جهتها، ودعت اللاعبة، حنان نصار، منافسات وزن تحت 50 كغم من الدور ربع النهائي وذلك بعد خسارتها أمام بطلة العالم في النسختين الماضيتين الهندية نيخات زارين.

وكانت "نصار" قد حققت الفوز في نزالها الأول على حساب لاعبة منتخب لاوس، ونجفاتشان فيلافون، بالضربة القاضية وإيقاف الحكم للنزال، لتُحقق أول فوز لملاكمة أردنية في تاريخ الألعاب الآسيوية وبأول مشاركة أردنية على مستوى منافسات السيدات بالملاكمة.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

29/09/2023 21:04:31