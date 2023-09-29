الملاكم عشيش يتأهل إلى ربع نهائي منافسات الملاكمة بالألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، مساء اليوم الجمعة، إلى ربع نهائي وزن تحت 80 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح "عشيش" بتحقيق انتصاره الأول وجاء على حساب اللاعب الإندونيسي، مايكل موسكيتا بإيقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية لعدم التكافؤ.
وسيلتقي حسين عشيش، يوم الأحد المقبل، في الدور ربع النهائي مع اللاعب الأوزبكي، تورابيك خابيبولاييف، الذي فاز بدوره على اللاعب السعودي أحمد محمد.
من جهتها، ودعت اللاعبة، حنان نصار، منافسات وزن تحت 50 كغم من الدور ربع النهائي وذلك بعد خسارتها أمام بطلة العالم في النسختين الماضيتين الهندية نيخات زارين.
وكانت "نصار" قد حققت الفوز في نزالها الأول على حساب لاعبة منتخب لاوس، ونجفاتشان فيلافون، بالضربة القاضية وإيقاف الحكم للنزال، لتُحقق أول فوز لملاكمة أردنية في تاريخ الألعاب الآسيوية وبأول مشاركة أردنية على مستوى منافسات السيدات بالملاكمة.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
29/09/2023 21:04:31
MENAFN29092023000117011021ID1107167551
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