انطلاق كرنفال بلدية الرصيفة الثالث للكراتيه

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 29 أيلول(بترا)- انطلقت اليوم الجمعة فعاليات كرنفال بلدية الرصيفة الثالث للكراتيه تحت شعار بطولة الولاء والانتماء للهاشميين والتي ينظمها مركز زيد الرياضي للكراتيه بالتعاون مع بلدية الرصيفة.

وتقام الفعاليات في قاعة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التابعة للبلدية بمشاركة 300 لاعب يمثلون عشرة أندية لرياضة الكراتيه من مختلف مدن المملكة, وتحت رعاية رئيس البلدية شادي الزيناتي وحضور رئيس الاتحاد الاردني للكراتيه مصطفى الفاعوري والبطل الأولمبي بالكراتيه بشار النجار.

وعبر الزيناتي عن سعادة وفخر أبناء مدينة الرصيفة بوجود هذه الفئة المميزة من الشباب الرياضي الموهوب والذي سخر موهبته وطاقاته في مجال الرياضة بعيدا عن السلوكيات السلبية السيئة.

وبين المشرف على تنظيم البطولة الكابتن زيد أبو سل ان فعاليات البطولة تشتمل على اقامة تصفيات بين المشاركين الذين يمثلون الفئات العمرية من 6 الى 25 سنة ليتم بعدها اقامة مباريات نهائية وتتويج الفائزين وتكريمهم.

وأشار الى ان هدف البطولة إظهار الولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للنهج القويم لسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في التوجه لرعاية الشباب وتوجيههم للسلوك الحسن والاستفادة من مواهبهم وتوجيهها في الطريق السليم.

--(بترا)

رن/ح أ

29/09/2023 20:50:15