انطلاق كرنفال بلدية الرصيفة الثالث للكراتيه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 29 أيلول(بترا)- انطلقت اليوم الجمعة فعاليات كرنفال بلدية الرصيفة الثالث للكراتيه تحت شعار بطولة الولاء والانتماء للهاشميين والتي ينظمها مركز زيد الرياضي للكراتيه بالتعاون مع بلدية الرصيفة.
وتقام الفعاليات في قاعة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التابعة للبلدية بمشاركة 300 لاعب يمثلون عشرة أندية لرياضة الكراتيه من مختلف مدن المملكة, وتحت رعاية رئيس البلدية شادي الزيناتي وحضور رئيس الاتحاد الاردني للكراتيه مصطفى الفاعوري والبطل الأولمبي بالكراتيه بشار النجار.
وعبر الزيناتي عن سعادة وفخر أبناء مدينة الرصيفة بوجود هذه الفئة المميزة من الشباب الرياضي الموهوب والذي سخر موهبته وطاقاته في مجال الرياضة بعيدا عن السلوكيات السلبية السيئة.
وبين المشرف على تنظيم البطولة الكابتن زيد أبو سل ان فعاليات البطولة تشتمل على اقامة تصفيات بين المشاركين الذين يمثلون الفئات العمرية من 6 الى 25 سنة ليتم بعدها اقامة مباريات نهائية وتتويج الفائزين وتكريمهم.
وأشار الى ان هدف البطولة إظهار الولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للنهج القويم لسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في التوجه لرعاية الشباب وتوجيههم للسلوك الحسن والاستفادة من مواهبهم وتوجيهها في الطريق السليم.
--(بترا)
رن/ح أ
29/09/2023 20:50:15
MENAFN29092023000117011021ID1107167549
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