اللاعب شناعة يودع منافسات الجولف بدورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول(بترا)- أنهى لاعب المنتخب الوطني للجولف، موسى شناعة، اليوم الجمعة، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وخاض "شناعة" اليوم الجولة الثانية من منافسات الفردي حيث أنهى الـ18 حفرة بـ76 ضربة مُسجلاً 4 ضربات فوق المعدل.

ولم يتمكن "شناعة" من التأهل إلى النهائي حيث حل في المركز 76 من أصل 82 لاعب.

--(بترا)

ض ع/ح أ

29/09/2023 20:49:06