اللاعب شناعة يودع منافسات الجولف بدورة الألعاب الآسيوية

اللاعب شناعة يودع منافسات الجولف بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/29/2023 2:45:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول(بترا)- أنهى لاعب المنتخب الوطني للجولف، موسى شناعة، اليوم الجمعة، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وخاض "شناعة" اليوم الجولة الثانية من منافسات الفردي حيث أنهى الـ18 حفرة بـ76 ضربة مُسجلاً 4 ضربات فوق المعدل.
ولم يتمكن "شناعة" من التأهل إلى النهائي حيث حل في المركز 76 من أصل 82 لاعب.
--(بترا)
ض ع/ح أ
29/09/2023 20:49:06
MENAFN29092023000117011021ID1107167548
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