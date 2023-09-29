الخلايلة: الأردن قطع شوطاً كبيراً في مسيرة الإصلاح الشامل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول(بترا)- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة إن الأردن، قطع شوطاً كبيراً في مسيرة الإصلاح الشامل، بتوجيهات ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا أن المملكة ماضية بقوة في مسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية التي تحقق تطلعات الشعب الأردني.

وأضاف، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات المنعقد حاليا في العاصمة الإيرلندية دبلن، أن جلالة الملك طالما أكد في المحافل واللقاءات أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية الإصلاح؛ إذ دعا جلالته لضرورة تشجيعهم للانخراط في الأحزاب ودمجهم فيها، كونه يقع عليهم مسؤولية كبيرة في مسيرة البناء الوطني.

وأشار الخلايلة إلى أن مسيرة الإصلاح اليوم، ليست خيارا بل هي متطلب أساسي للتقدم إلى الأمام، كما أنها حل للمشاكل التي نتعرض لها، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.

وأوضح أن العالم يمر بأزمات اقتصادية وحروب كبيرة تؤثر على جميع الدول، ما يحتم ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، وتوحيد الصفوف، لمعالجة الأزمات، وتحقيق الصالح العام للمواطن.

وقال الخلايلة "إننا في الأردن أمام مرحلة هامة على صعيد التحديث السياسي للمرأة والشباب، وقد سعت الدولة الأردنية لوضع تشريعات وقوانين تهدف إلى تعزيز الحياة الديمقراطية عن طريق تزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم في العمل السياسي والحزبي والعمل العام بشكل بناء وإيجابي، وهو ما دفعنا للتفاؤل بزيادة المشاركة الشبابية بالعمل السياسي والحزبي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الخلايلة على أنها تعتبر القضية المركزية للأردن، وعدم حلها حلا عادلا وشاملا، هو ما يثير شعور عدم العدالة لدى الشاب الأردني بأن العالم المتحضر ليس عادلا ولا يكترث بهمومه تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الشقيقة والسعي لإنهائه.

واستشهد بهذا الصدد بحديث جلاله الملك عندما خاطب العالم قبل أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: "كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية، بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت".

واستعرض الخلايلة مسيرة الإصلاح الشامل والتشريعات التي تم إقرارها لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحياة العامة، لافتا أن قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين يشكلان ضمانة حقيقية للمرأة والشباب من أجل انخراطهم في الأحزاب السياسية، حيث تم تخصيص 41 مقعدا برلمانيا في المجلس النيابي القادم للأحزاب، ليرتفع العدد تدريجيا إلى ما يعادل 65 بالمائة من عدد مقاعد مجلس النواب، بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.

وأعرب في ختام كلمته عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر، وأن تسهم مخرجاته بمزيد من التفاهم والسلام والديمقراطية على مستوى العالم.

--(بترا)

م خ/م د/ح أ

29/09/2023 18:35:48