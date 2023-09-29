روسيا: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أقصى شرق البلاد

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 29 أيلول (بترا)- أعلنت أكاديمية العلوم الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال بقوة 5.7 درجات بمقياس ريختر بالقرب من جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وقالت أكاديمية العلوم الروسية في بيان صحفي :"بؤرة الزلزال كانت على عمق 66 كلم، في المحيط الهادئ على بعد 123 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب، إن سكان مدينة كوريلسك وعدد من القرى في جزيرة إيتوروب شعروا بالهزات الأرضية".

--(بترا)

س ح/أس

29/09/2023 17:47:21

